ACV đề xuất làm chủ đầu tư giai đoạn 2 sân bay Long Thành

ACV kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép làm chủ đầu tư giai đoạn 2 sân bay Long Thành nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư, phát triển và vận hành.

Công trường sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang gấp rút thi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng giao đơn vị làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo ACV, giai đoạn này gồm một nhà ga hành khách và các hạng mục đồng bộ khác nhằm nâng công suất sân bay lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, với tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của ACV.

Cụ thể, ACV kiến nghị cho phép triển khai theo phương án tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh thứ 3 và các công trình phụ trợ trước, sau đó tổng hợp vào báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 để trình Bộ trưởng Xây dựng quyết định đầu tư.

Các hạng mục chính gồm đường cất hạ cánh thứ 3; hệ thống đường lăn song song, thoát nhanh và kết nối với các công trình giai đoạn 1; hệ thống thiết bị khu bay; hệ thống biển báo, sơn kẻ và hạ tầng phụ trợ khác, tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng , đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp của ACV.

ACV cho biết đơn vị cơ bản đủ nguồn vốn để đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ 3 từ lợi nhuận sau thuế năm 2024-2025, dự kiến tăng vốn điều lệ bằng cổ tức cổ phiếu. Các hạng mục còn lại sẽ cân đối từ vốn tự có và vốn vay.

Hiện ACV là chủ đầu tư dự án thành phần 3 "Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện", đã và đang xây dựng toàn bộ hạ tầng khu bay và hạ tầng chung, đồng thời là đơn vị khai thác sân bay Long Thành. Do đó, ACV đề xuất tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư, phát triển và vận hành.

Trên cơ sở báo cáo, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng quyết định chủ trương giao doanh nghiệp làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của sân bay với quy mô bao gồm một đường cất hạ cánh cấu hình mở, một nhà ga hành khách và các hạng mục công trình đồng bộ khác để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm trước khi quyết định phê duyệt dự án.

Mới đây, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ kiến nghị được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi mà không phải trình Quốc hội thông qua để đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 sân bay Long Thành.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, với kịch bản GDP tăng hai con số từ 2026, lượng hành khách qua Long Thành sẽ tăng nhanh hơn dự báo, do đó cần nghiên cứu giai đoạn 2 sớm hơn.

Chính phủ cũng nhấn mạnh việc đầu tư sớm đường cất hạ cánh thứ 3 sẽ tận dụng nhân lực, máy móc đang thi công, tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn tiến độ, nâng cao hiệu quả xây dựng, giảm thiểu tác động tới khai thác như bụi, tiếng ồn, đồng thời đảm bảo vận hành liên tục khi bảo trì các đường cất hạ cánh số 1 và 2.