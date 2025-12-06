232 dự án vốn 1,1 triệu tỷ khởi công, khánh thành cuối tháng này

Cuối tháng này, 232 dự án trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành. Theo ước tính ban đầu, tổng mức đầu tư các dự án khởi công, khánh thành đợt này lên tới 1,1 triệu tỷ.

Sân bay Long Thành sẽ là điểm cầu trực tiếp trung tâm tại sự kiện 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng, cơ quan này đã tổng hợp được 232 dự án và công trình đủ điều kiện để tổ chức khởi công, khánh thành ngày 19/12 tới, để chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Trong số này, 149 dự án dự kiến khởi công và 83 dự án sẽ được khánh thành, với tổng mức đầu tư hơn 1,1 triệu tỷ đồng .

Bộ Xây dựng đề xuất thiết lập 79 điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại các dự án, công trình lớn. Trong số này, 34 điểm cầu dự kiến có sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Chính phủ và các bộ, ngành.

Ngoài 79 điểm cầu trên, các địa điểm tổ chức sự kiện khác sẽ bố trí màn hình theo dõi chương trình trực tiếp trên VTV1 và cùng thực hiện nghi thức theo điểm cầu chính.

Theo Công điện số 235 của Thủ tướng, Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào ngày 19/12, với điểm cầu trung tâm tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, 2025 là năm có nhiều dự án với quy mô lớn đồng loạt khởi công, khánh thành nhất từ trước đến nay.

Trước đó, vào dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 250 dự án trên khắp cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng . Các dự án này được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay.