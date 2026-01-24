Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đồng Tháp thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng/người

  • Thứ bảy, 24/1/2026 20:27 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có mức thưởng cao nhất 300 triệu đồng, tiếp đến khối doanh nghiệp dân doanh với mức cao nhất 256 triệu đồng.

Sở Nội vụ Đồng Tháp vừa có thống kê ban đầu về lương năm 2025, thưởng Tết 2026 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, thống kê từ 187 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 119.200 lao động trên địa bàn tỉnh cho thấy, mức lương bình quân năm qua trên 10 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trả lương cao nhất, có vị trí đến 300 triệu đồng/người/tháng; mức lương bình quân thấp nhất thuộc khối doanh nghiệp dân doanh (3,5 triệu đồng/người/tháng).

thuong Tet anh 1

Công nhân chế biến cá tra tại Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2026, các doanh nghiệp tại Đồng Tháp thưởng bình quân 8,6 triệu đồng/người; trong đó mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (166 triệu đồng), thưởng thấp nhất là doanh nghiệp dân doanh (100.000 đồng).

Tới nay, có 177 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 116.500 lao động ở Đồng Tháp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2026, với mức bình quân 6,4 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất 256 triệu đồng.

