Thưởng Tết ở Hà Nội cao nhất hơn 600 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất trên địa bàn Hà Nội thuộc về khu vực doanh nghiệp tư nhân, với mức chi trả lên tới hơn 600 triệu đồng.

Trung bình doanh nghiệp Hà Nội thưởng Tết khoảng 4 triệu đồng/người. Ảnh: Nam Khánh.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có thông báo cho biết gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã báo cáo phương án thưởng Tết 2026.

Theo tổng hợp, doanh nghiệp dân doanh (doanh nghiệp tư nhân) ghi nhận mức thưởng cao nhất đạt 614 triệu đồng/người, mức thấp nhất là 1 triệu đồng/người, mức thưởng bình quân của nhóm doanh nghiệp này là khoảng 4 triệu đồng/người.

Đối với nhóm công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất là 45 triệu đồng/người, thấp nhất 800.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân của nhóm này đạt khoảng 3,7 triệu đồng/người.

Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Thủ đô chi thưởng Tết Âm lịch cao nhất lên tới 286 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người, mức thưởng bình quân đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người.

Bên cạnh chính sách thưởng Tết tại doanh nghiệp, trong thông báo mới nhất, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hà Nội cũng cho biết đang triển khai kế hoạch tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người đang hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động.

Theo đó, đối tượng được nhận quà gồm người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động theo danh sách chi trả của BHXH TP Hà Nội; người hưởng lương hưu từ BHXH các tỉnh, BHXH Quân đội, BHXH Công an nhân dân chuyển đến nhận lương tại Hà Nội trước ngày 1/2; cùng những trường hợp đã nộp hồ sơ và được ban hành quyết định hưởng chế độ hưu trí trước thời điểm này.

Mức quà Tết Nguyên đán Bình Ngọ 2026 là 300.000 đồng/người. Kinh phí thực hiện do UBND các phường, xã chuyển về tài khoản của BHXH các cơ sở mở tại các ngân hàng thương mại.

Căn cứ danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2/2026, BHXH TP Hà Nội sẽ lập danh sách tặng quà Tết đợt 1 vào ngày 27/1, áp dụng với các trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng và các trường hợp được duyệt mới, chuyển đến trước ngày 26/1.

Danh sách tặng quà Tết đợt 2 sẽ được lập vào ngày 2/2, dành cho các trường hợp được duyệt mới hoặc chuyển đến trong khoảng từ ngày 26/1 đến trước ngày 1/2, với thời điểm hưởng chế độ tính từ tháng 2 trở về trước.