Tăng thêm 1.300 chuyến bay đêm dịp Tết

Cả ngành hàng không và đường sắt đều tăng cường thêm các chuyến bay/chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại tăng vọt dịp Tết.

Vietnam Airlines khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm dịp Tết. Ảnh: VNA.

Từ ngày 1/2 đến 3/3, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của người dân.

So với mùa Tết trước, số chuyến bay đêm dịp Tết 2026 tăng 3% và chiếm khoảng 17% tổng số chuyến bay mà hãng này khai thác.

Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21h tối và trước 5h sáng hôm sau, tập trung vào các đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng; TP.HCM - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân; TP.HCM - Huế/Cam Ranh (phát sinh trong cao điểm Tết) và đường bay TP.HCM - Buôn Ma Thuột (bổ sung trong cao điểm Tết).

Hãng sẽ sử dụng các loại máy bay Airbus A321, Airbus A320neo đối với hầu hết chặng bay này. Riêng đường bay TP.HCM - Hà Nội, hãng sử dụng thêm các loại máy bay thân rộng, hiện đại Airbus A350 và Boeing 787.

Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1-2 cặp chuyến/ngày so với giai đoạn thường lệ, qua đó góp phần tăng thêm lựa chọn hành trình cho hành khách và giảm áp lực tại các khung giờ ban ngày.

Việc tăng cường bay đêm của Vietnam Airlines được triển khai trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đồng loạt tối ưu phương án khai thác dịp Tết.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai khai thác bay đêm tại 6 cảng hàng không, với thời gian áp dụng từ 1/2 đến hết 1/3.

Cụ thể, các cảng hàng không được điều chỉnh kéo dài khung giờ khai thác gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa nhằm tạo điều kiện tăng thêm năng lực phục vụ chuyến bay ban đêm, bảo đảm yêu cầu khai thác an toàn, hiệu quả trong giai đoạn cao điểm.

Tương tự, ngành đường sắt cũng nỗ lực tăng tải để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Từ ngày 14 đến 22/2, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng sẽ chạy thêm tàu SE17 xuất phát Hà Nội lúc 20h25 ngày 13/2 và tàu SE18 xuất phát Đà Nẵng lúc 18h50 ngày 14/2.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai tổ chức thêm tàu SP1 xuất phát Hà Nội lúc 21h35 các ngày 17, 18 và 19/2; tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai lúc 20h55 ngày 20/2.

Đối với tuyến Hà Nội - Vinh, ngành đường sắt tăng cường nhiều chuyến như tàu NA3 xuất phát Hà Nội lúc 22h55 các ngày 14, 15 và 17/2; tàu SE35 xuất phát Hà Nội lúc 13h30 ngày 15/2.

Ở chiều ngược lại, các tàu NA8 xuất phát Vinh lúc 22h55 các ngày 18, 19, 20 và 21/2; tàu NA6 xuất phát Vinh lúc 22h05 các ngày 19, 20 và 21/2; tàu NA4 xuất phát Vinh lúc 20h25 các ngày 19 và 22/2; cùng các tàu SE34 (10h30), SE36 (13h30) ngày 19/2 và SE38 xuất phát Vinh lúc 8h10 ngày 20/2.

Trước đó, ngành đường sắt cũng thông báo tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn tại khu vực phía Nam gồm: Ga Sài Gòn - Nha Trang (5 chuyến), Ga Sài Gòn - Tam Kỳ (3 chuyến), Ga Sài Gòn - Đà Nẵng (3 chuyến), cung ứng thêm khoảng 5.500 vé phục vụ hành khách dịp Tết.

Hiện nay, vé tàu tuyến phía Nam trong các ngày cao điểm trước Tết (7 -14/2/2026) và các ngày cao điểm sau Tết (từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng Âm lịch) đã bán hết.

Tuy nhiên, trước Tết vẫn còn vé ở một số ngày sớm và một số chặng như Phan Thiết, Nha Trang; sau Tết, chiều Hà Nội - Ga Sài Gòn từ ngày 24/2 đến 8/3/2026 còn nhiều vé đi các ga.

Giá vé tàu Tết Nguyên đán 2026 tăng bình quân 5 -10% so với thường ngày, do chi phí nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng và ngành Đường sắt đầu tư hoán cải, nâng cấp hơn 100 toa xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp cao điểm Tết.