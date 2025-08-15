Giá vàng lao dốc

Các dữ liệu kinh tế Mỹ tháng 7 kém khả quan đã khiến giá vàng thế giới mất hơn 21 USD/ounce, từ đó kéo giá vàng miếng trong nước rời đỉnh lịch sử.

Giá vàng trong nước rời đỉnh lịch sử khi thị trường thế giới lao dốc. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng nay (15/8), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng giảm 200.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều. Cụ thể, giá bán ra lùi từ 124,7 triệu đồng xuống 124,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào giảm từ 123,7 triệu đồng xuống 123,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này chịu tác động từ đà lao dốc của giá vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch ngày 14/8, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 3.334 USD /ounce, rời vùng 3.360- 3.370 USD /ounce duy trì trong phiên liền trước.

Đà giảm diễn ra ngay sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn kỳ vọng, đẩy đồng USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc tăng trở lại.

Cụ thể, chỉ số USD Index nhích 0,5% từ mức thấp nhất hơn 2 tuần, khiến vàng kém hấp dẫn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng phục hồi từ đáy một tuần.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 của Mỹ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức dự báo 2,5%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đạt 224.000, thấp hơn con số dự kiến 228.000.

Những dữ liệu này khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,5 điểm % vào tháng 9. Điều này gây áp lực lên giá vàng, bởi kim loại quý thường kém hấp dẫn hơn khi lãi suất cao do không sinh lời.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên ngày 14/8. Ảnh: Kitco.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: "Số liệu PPI cao hơn dự kiến có thể khiến Fed thận trọng hơn, bởi khả năng chỉ số lạm phát PCE cốt lõi tháng 7 cũng tăng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm lạc quan về vàng, vì Fed cuối cùng sẽ phải lựa chọn giữa kiềm chế lạm phát hoặc hỗ trợ kinh tế".

Thị trường hiện nghiêng về kịch bản Fed giảm lãi suất 0,25 điểm % trong tháng 9 và tiếp tục một lần nữa vào tháng 10.

"Đà tăng chưa dừng lại mà chỉ đang tích lũy, chờ chất xúc tác mới. Việc cắt giảm lãi suất sẽ là yếu tố tái khởi động đà tăng", ông Kiril Kirilenko, chuyên gia phân tích kim loại quý cấp cao tại CRU, nhìn nhận, với dự báo giá vàng có thể kiểm định lại mức kỷ lục 3.500 USD /ounce vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.