Giá vàng nhẫn rẻ hơn SJC

  • Thứ bảy, 16/8/2025 13:57 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Sáng nay (16/8), giá vàng nhẫn tiếp đà giảm nhưng vẫn thấp hơn giá vàng SJC từ 4,6 đến 5,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở mốc 124,5 triệu đồng/lượng.

gia vang, vang mieng, vang nhan anh 1

Giá vàng nhẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC từ 4,6 đến 5,5 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu.

Giá vàng nhẫn tiếp đà giảm. Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 4,6-5,5 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu.

Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,2 - 119,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 119 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.335 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.249 đồng/USD, tăng 9 đồng so với sáng qua.

Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng 26.511 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.987 đồng/USD.

Giá USD tại ngân hàng tăng mạnh. Cụ thể, tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD cả 2 chiều so với sáng qua. BIDV niêm yết giá USD ở mức 26.091 - 26.451 đồng/USD.

VietinBank niêm yết giá USD ở mức 25.905 - 26.445 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh lên 26.486 - 26.556 đồng/USD, tăng 42 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng qua.

Giá vàng lao dốc

Các dữ liệu kinh tế Mỹ tháng 7 kém khả quan đã khiến giá vàng thế giới mất hơn 21 USD/ounce, từ đó kéo giá vàng miếng trong nước rời đỉnh lịch sử.

29:1744 hôm qua

Giá vàng miếng cao kỷ lục gần 125 triệu đồng/lượng

Mỗi lượng vàng miếng tiếp đà tăng thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (14/8), hiện bán ra ở mức kỷ lục 124,7 triệu đồng/lượng.

09:57 14/8/2025

Giá vàng ngừng rơi, Phố Wall phá đỉnh

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau phiên lao dốc, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt phá đỉnh do dữ liệu lạm phát tháng 7 tăng, củng cố khả năng Fed hạ lãi suất.

09:17 13/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

https://tienphong.vn/gia-vang-nhan-re-hon-sjc-post1769715.tpo

Ngọc Mai/ Tiền Phong

giá vàng vàng miếng vàng nhẫn Tp. Hồ Chí Minh vàng giá vàng kinh doanh

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Nguoi dan ngai an thit heo hinh anh

Người dân ngại ăn thịt heo

1 giờ trước 13:31 16/8/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Giá thịt heo ở TP.HCM đã giảm cả chục nghìn đồng/kg nhưng sức mua vẫn èo uột. Nỗi lo dịch tả heo châu Phi khiến nhiều bà nội trợ dè dặt, tiểu thương than thở vì ế ẩm, sức mua chậm.

