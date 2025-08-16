Giá vàng nhẫn rẻ hơn SJC

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở mốc 124,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC từ 4,6 đến 5,5 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu.
Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,2 - 119,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,2 - 119,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.
Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 119 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.335 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với sáng qua.
Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.249 đồng/USD, tăng 9 đồng so với sáng qua.
Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng 26.511 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.987 đồng/USD.
Giá USD tại ngân hàng tăng mạnh. Cụ thể, tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD cả 2 chiều so với sáng qua. BIDV niêm yết giá USD ở mức 26.091 - 26.451 đồng/USD.
VietinBank niêm yết giá USD ở mức 25.905 - 26.445 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra.
Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh lên 26.486 - 26.556 đồng/USD, tăng 42 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng qua.
