Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá USD lập kỷ lục mới

  • Thứ tư, 20/8/2025 10:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá USD ngân hàng liên tục tăng mạnh, hiện đã chạm mức 26.526 đồng/USD tại một số ngân hàng.

Một số ngân hàng thương mại neo giá USD kịch trần NHNN cho phép ở 26.526 đồng/USD. Ảnh: Nam Khánh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (20/8), tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.263 đồng/USD, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch liền trước. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng ròng gần 4%.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.000 đồng/USD và 26.526 đồng/USD.

Cùng xu hướng tăng này, giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại cũng leo lên mức cao nhất lịch sử. Trong đó, Techcombank và OCB hiện cùng bán ra đồng bạc xanh ở mức kịch trần NHNN cho phép là 26.526 đồng/USD. Ở chiều mua vào, Techcombank hiện chấp nhận giao dịch ở mức 26.053 đồng/USD và OCB giữ ở mức 26.140 đồng/USD.

Nhóm ngân hàng quốc doanh, sáng nay có Vietcombank nâng giá mua - bán đồng bạc xanh lên mức 26.110 - 26.500 đồng/USD, tức tăng 25 đồng so với hôm 19/8. VietinBank đang niêm yết giá ngoại tệ này ở 26.139 - 26.499 đồng/USD, trong khi BIDV giao dịch quanh 26.140 - 26.500 đồng/USD, đều cao hơn giá giao dịch hôm qua.

Một số ngân hàng tư nhân lớn cũng nâng giá bán USD lên mức kỷ lục mới. Trong đó HDBank hiện niêm yết ở mức 26.050 - 26.500 đồng/USD. So với phiên giao dịch liền trước, tỷ giá quy đổi tại ngân hàng này đã tăng 20 đồng.

Tại ACB, SHB, MB, Eximbank, HSBC, Sacombank, Eximbank tỷ giá USD đều tăng so với hôm qua, hiện neo quanh vùng 24.200 - 26.520 đồng/USD (mua - bán).

So với đầu năm, giá bán USD trên kênh ngân hàng thương mại đã tăng ròng gần 4%.

Trong sáng nay, giá USD trên thị trường tự do cũng ghi nhận biến động tăng 30 đồng ở cả hai chiều. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch đồng USD phổ biến ở mức 26.510 - 26.580 đồng/USD (mua - bán), tức cao hơn giá bán USD trong ngân hàng khoảng 50 đồng.

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - tăng nhẹ 0,2 điểm, lên 98,41 điểm nhưng vẫn là vùng giá thấp của đồng tiền này.

Các nhà đầu tư hiện chờ đợi Hội nghị chuyên đề Chính sách kinh tế Jackson Hole của Cục Dự trữ liên bang (Fed) diễn ra vào cuối tuần này để có thêm manh mối về chính sách lãi suất của Mỹ.

Bên cạnh đó, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp ngày 29-30/7 vào hôm nay (theo giờ Mỹ), dù có thể không mang tới nhiều thông tin chi tiết vì cuộc họp diễn ra trước báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ trong tháng 7.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Một ngân hàng bán USD ở mức giá kịch trần

Techcombank đang bán ra đồng USD ở mức 26.507 đồng, là mức kịch trần cho phép của NHNN, cũng là mức giá cao nhất thị trường hiện nay.

10:29 18/8/2025

Tỷ giá VND/USD chịu áp lực, NHNN có thể cân nhắc ngừng giảm lãi suất

Tỷ giá VND/USD đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024. Thống đốc NHNN cho biết nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, sẽ cân nhắc ngừng giảm lãi suất để tránh gây bất ổn kinh tế vĩ mô.

16:27 7/8/2025

Tỷ giá 'nóng chưa từng có', doanh nghiệp đứng ngồi không yên

Tỷ giá USD liên tục lập kỷ lục trong những ngày gần đây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

16:35 30/7/2025

Hồng Nhung

giá USD Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB usd/vnđ đồng bạc xanh tỷ giá hối đoái usd ngân hàng ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Gia USD cao ky luc hinh anh

Giá USD cao kỷ lục

12:08 5/7/2025 12:08 5/7/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0 6

Giá USD ngân hàng liên tục tăng mạnh, hiện đã chạm mức 26.371 đồng/USD tại OCB. Nhiều ngân hàng thương mại khác cũng bán đồng USD quanh vùng 26.330-26.360 đồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý