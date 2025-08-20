Giá USD lập kỷ lục mới

Giá USD ngân hàng liên tục tăng mạnh, hiện đã chạm mức 26.526 đồng/USD tại một số ngân hàng.

Một số ngân hàng thương mại neo giá USD kịch trần NHNN cho phép ở 26.526 đồng/USD. Ảnh: Nam Khánh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (20/8), tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.263 đồng/USD, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch liền trước. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng ròng gần 4%.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.000 đồng/USD và 26.526 đồng/USD.

Cùng xu hướng tăng này, giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại cũng leo lên mức cao nhất lịch sử. Trong đó, Techcombank và OCB hiện cùng bán ra đồng bạc xanh ở mức kịch trần NHNN cho phép là 26.526 đồng/USD. Ở chiều mua vào, Techcombank hiện chấp nhận giao dịch ở mức 26.053 đồng/USD và OCB giữ ở mức 26.140 đồng/USD.

Nhóm ngân hàng quốc doanh, sáng nay có Vietcombank nâng giá mua - bán đồng bạc xanh lên mức 26.110 - 26.500 đồng/USD, tức tăng 25 đồng so với hôm 19/8. VietinBank đang niêm yết giá ngoại tệ này ở 26.139 - 26.499 đồng/USD, trong khi BIDV giao dịch quanh 26.140 - 26.500 đồng/USD, đều cao hơn giá giao dịch hôm qua.

Một số ngân hàng tư nhân lớn cũng nâng giá bán USD lên mức kỷ lục mới. Trong đó HDBank hiện niêm yết ở mức 26.050 - 26.500 đồng/USD. So với phiên giao dịch liền trước, tỷ giá quy đổi tại ngân hàng này đã tăng 20 đồng.

Tại ACB, SHB, MB, Eximbank, HSBC, Sacombank, Eximbank tỷ giá USD đều tăng so với hôm qua, hiện neo quanh vùng 24.200 - 26.520 đồng/USD (mua - bán).

So với đầu năm, giá bán USD trên kênh ngân hàng thương mại đã tăng ròng gần 4%.

Trong sáng nay, giá USD trên thị trường tự do cũng ghi nhận biến động tăng 30 đồng ở cả hai chiều. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch đồng USD phổ biến ở mức 26.510 - 26.580 đồng/USD (mua - bán), tức cao hơn giá bán USD trong ngân hàng khoảng 50 đồng.

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - tăng nhẹ 0,2 điểm, lên 98,41 điểm nhưng vẫn là vùng giá thấp của đồng tiền này.

Các nhà đầu tư hiện chờ đợi Hội nghị chuyên đề Chính sách kinh tế Jackson Hole của Cục Dự trữ liên bang (Fed) diễn ra vào cuối tuần này để có thêm manh mối về chính sách lãi suất của Mỹ.

Bên cạnh đó, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp ngày 29-30/7 vào hôm nay (theo giờ Mỹ), dù có thể không mang tới nhiều thông tin chi tiết vì cuộc họp diễn ra trước báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ trong tháng 7.