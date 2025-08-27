Ai mua bánh trung thu tiền triệu của khách sạn 5 sao?

Những hộp bánh trung thu cầu kỳ của khách sạn 5 sao có giá lên đến vài triệu đồng/hộp vẫn đắt hàng. Ai là khách hàng chính chi tiền mua loại bánh trung thu đắt đỏ này.

Hộp bánh trung thu lấy cảm hứng từ cầu Ba Son. Ảnh: Le Méridien Sài Gòn.

Khách sạn 5 sao The Reverie Saigon vừa cho ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu với các lựa chọn khác nhau. Trong đó, đắt đỏ nhất là loại hộp 8 bánh phiên bản giới hạn kèm trà với phần hộp được chạm khắc sơn mài thủ công có giá gần 3,4 triệu đồng.

Dù đắt đỏ, sản phẩm này vẫn được nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền để mua làm quà biếu tặng.

Ai mua bánh trung thu tiền triệu?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện khách sạn The Reverie Saigon cho biết sản phẩm bánh trung thu giới hạn, dù giá đắt hơn lại thường được quan tâm và "cháy hàng" nhanh hơn vì sự độc đáo và mới mẻ.

Trong đó, khách cá nhân hoặc doanh nghiệp thường mua làm quà tặng. Khách sạn cũng có thêm phiên bản 4 và 6 bánh với giá từ 1,6 triệu đến 1,9 triệu đồng để khách hàng lựa chọn.

Các khách sạn tại TP.HCM đều có đối tượng khách hàng chính là doanh nghiệp lớn mua quà tặng lãnh đạo và đối tác.

Chị Huỳnh Anh, trưởng phòng nhân sự tại 1 tập đoàn tài chính đa quốc gia cho biết đã mua khoảng 50 hộp bánh trung thu cao cấp giá 3,5 triệu đồng/hộp làm quà tặng cho nhân sự C-level như giám đốc điều hành, giám đốc tài chính... và đối tác.

"Bánh trung thu của khách sạn 5 sao đều được làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ và thường có câu chuyện riêng nên rất hợp để tặng lãnh đạo là người nước ngoài sống tại Việt Nam", chị Huỳnh Anh nói thêm.

Năm nay, khách sạn Le Méridien Sài Gòn có 2 phiên bản bánh có giá lần lượt gần 1,4 triệu và 2,3 triệu đồng với các thiết kế lấy cảm hứng từ cầu Ba Son.

Với khách sạn Hotel Indigo Saigon, trong năm đầu "chào sân" thị trường bánh trung thu, khách sạn giới thiệu set bánh có giá gần 1,4 triệu đồng lấy cảm hứng từ chiếc cà-mên và nhiều biểu tượng của TP.HCM.

Hộp bánh trung thu sáng tạo lấy cảm hứng từ chiếc cà-mên của khách sạn 5 sao. Ảnh: Hotel Indigo Saigon.

"Khách hàng doanh nghiệp là một trong những nhóm khách hàng chiến lược của chúng tôi. Trong đó, các ngành như tài chính, ngân hàng, bất động sản hoặc bảo hiểm thường quan tâm đến sản phẩm quà tặng cao cấp", đại diện Le Méridien Sài Gòn cho biết.

Hiện tại, một số doanh nghiệp đã quan tâm và có những đơn đặt hàng đầu tiên nên đại diện khách sạn này kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng doanh số bán hàng.

Tương tự, trong những ngày đầu giới thiệu, Hotel Indigo Saigon đã nhận được phản hồi tích cực từ nhóm khách hàng doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã quan tâm và tiến hành trao đổi sớm để đặt mua dành tặng đối tác.

Nhóm doanh nghiệp "chịu chi" nhất thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản và dịch vụ cao cấp.

Vị đại diện cho biết thời gian tới, khách sạn sẽ tiếp cận thêm nhóm khách hàng doanh nghiệp với giải pháp quà tặng tùy chỉnh, đồng thời mở rộng kênh bán lẻ thông qua truyền thông, sự kiện trải nghiệm tại khách sạn...

Bánh trung thu địa phương có giá mềm hơn

Bên cạnh sản phẩm bánh trung thu của các khách sạn lớn đã có tên tuổi, các thương hiệu Việt Nam mới cũng thu hút nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Ở phân khúc giá "mềm" hơn, thương hiệu Bakes có các loại bánh được thiết kế trẻ trung giá 810.000 đồng/hộp 4 chiếc.

Thiết kế nhiều màu sắc, sáng tạo của thương hiệu thường thu hút khách hàng là doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực công nghệ, sáng tạo, thời trang. Ngoài ra năm nay, Bakes có thêm nhóm khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia yêu thích các thương hiệu bản địa với sản phẩm chỉn chu.

"Dù vẫn còn gần 2 tháng nữa mới đến Trung thu, thực tế các doanh nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm đối tác từ khá sớm, đặc biệt là các tập đoàn lớn thì gần như đã chốt xong", đại diện Bakes cho biết.

Hộp bánh trung thu sáng tạo, cá tính được nhiều doanh nghiệp ưa thích. Ảnh: Bakes.

Hiện, tình hình "chốt đơn" bánh trung thu ở nhóm khách hàng doanh nghiệp đã đạt khoảng 60-70% mục tiêu đề ra. Đội ngũ kỳ vọng nhóm khách hàng này sẽ tiếp tục đóng góp lớn vào tổng doanh số mùa Trung thu năm nay.

Trong vài tuần tới, thương hiệu sẽ mở rộng hiện diện tại các trung tâm thương mại, triển lãm, và sự kiện Trung thu, nhằm giới thiệu bộ sưu tập bánh đến nhiều khách hàng và đối tác hơn.

Đồng thời, tại các cửa hàng cũng sẽ có thêm các hoạt động trải nghiệm và tương tác trực tiếp với khách hàng để thúc đẩy doanh số.