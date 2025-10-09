NHNN có công văn khẩn gửi Chủ tịch, Tổng giám đốc các ngân hàng

NHNN vừa có công văn chỉ đạo việc triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ sau bão.

NHNN chỉ đạo các ngân hàng chủ động rà soát, đánh giá tình hình của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng của bão. Ảnh: Việt Linh.

Công văn yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) có địa bàn quản lý tại các tỉnh, thành phố: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai triển khai thực hiện các nội dung quan trọng.

Trong đó, đối với các tổ chức tín dụng, NHNN chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, đánh giá tình hình của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay. Hướng dẫn khách hàng đang vay vốn hoàn thiện hồ sơ thực hiện các biện pháp xử lý nợ theo quy định (nếu phát sinh).

Đối với NHNN chi nhánh tại các Khu vực, đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai hỗ trợ khách hàng để góp phần khắc phục thiệt hại do cơn bão Bualoi gây ra.

Phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố các giải pháp để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, các khu vực bị thiệt hại do cơn bão.

NHNN yêu cầu Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các nhà băng và Giám đốc NHNN chi nhánh tại các Khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý.

Chiều 8/10, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết chỉ trong tháng 9 và đầu tháng 10, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão, trong đó bão số 9 (Ragasa), số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Theo thống kê sơ bộ đến ngày 8/10, hai cơn bão số 10 và số 11 đã khiến hơn 80 người chết và mất tích; 195.600 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái hoặc hư hỏng nặng; 87.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại.

“Hậu quả bão lũ để lại là rất lớn, đời sống người dân ở các vùng bị ảnh hưởng đang gặp vô vàn khó khăn. Nhiều hộ gia đình cần được hỗ trợ kịp thời để sớm ổn định cuộc sống”, quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết.