7 người chết, mất tích do bão Matmo và mưa lũ

  • Thứ tư, 8/10/2025 06:23 (GMT+7)
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến 21h ngày 7/10, bão số 11 và mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương.

Bao so 11 bao Matmo anh 1

Mưa bão gây sập nhà của các hộ dân tại xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, 3 người chết do sạt lở đất (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người), 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người).

Về nhà ở, mưa bão làm 214 nhà thiệt hại, hư hỏng; 9.798 nhà bị ngập (Sơn La 50, Tuyên Quang 171, Lạng Sơn 1.997, Cao Bằng 6.992, Thái Nguyên 546, Bắc Ninh 27, Thanh Hóa 15); 1.608 nhà bị cô lập (Lạng Sơn 1.034 nhà, Thái Nguyên 574 nhà).

Bên cạnh đó, 10.055 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 186 con gia súc bị chết, cuốn trôi.

Báo cáo cũng đề cập sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Vụ việc ảnh hưởng đến 23 hộ dân với 101 nhân khẩu tại các thôn Bắc Khê, Hợp Lực, Nà Soong. Hiện nay, cơ quan chức năng đã di rời người dân đến nơi an toàn.

Anh Văn/VTC News

