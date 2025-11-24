Ngân hàng quốc doanh đứng ngoài cuộc đua tăng lãi suất?

Thay vì tăng lãi suất huy động như thị trường chung, nhóm 4 ngân hàng quốc doanh tung ra các chương trình khuyến mại, ưu đãi quy mô lớn nhằm hút dòng tiền tiết kiệm dịp cuối năm.

Vietcombank chọn hướng thu hút tiền gửi của khách hàng cá nhân bằng các chương trình dự thưởng và ưu đãi điểm Loyalty. Ảnh: Nam Khánh.

Trong khi mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đang bước vào chu kỳ tăng mới từ cuối tháng 10, nhóm ngân hàng quốc doanh cũng là 4 ngân hàng thương mại lớn nhất thị trường hiện nay là Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV vẫn duy trì trạng thái “án binh bất động”.

Thực tế, lãi suất huy động tại khối ngân hàng quốc doanh đã không thay đổi suốt một năm qua, duy trì ở vùng thấp nhất thị trường, với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng chỉ 1,6-2,4%/năm; tiền gửi kỳ hạn 6 tháng ở mức 2,9-3,7%/năm; còn tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên cũng chỉ được trả lãi suất quanh 4,6-4,8%/năm.

Trong khi các ngân hàng thương mại tư nhân liên tục tăng lãi suất huy động gần đây, nhóm ngân hàng quốc doanh lại chọn lối đi khác bằng cách tung loạt ưu đãi và khuyến mại lớn để hút dòng tiền tiết kiệm của người dân.

Việc Big 4 ngân hàng giữ nguyên lãi suất đến từ yêu cầu “kìm mặt bằng lãi suất” nhằm hỗ trợ chi phí vốn cho nền kinh tế, qua đó hạn chế các "cú sốc" lãi vay khi tín dụng bước vào mùa cao điểm.

Không tăng lãi suất huy động nhưng Vietcombank đang tung ra các chương trình dự thưởng và ưu đãi điểm Loyalty. Cụ thể, từ nay đến 16/1/2026, khách hàng gửi từ 30 triệu đồng tại các kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng vào Vietcombank sẽ nhận mã dự thưởng tham gia quay số với tổng giá trị 4,4 tỷ đồng , bao gồm giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng .

Song song, Vietcombank còn cộng điểm Loyalty đến cuối năm, cho phép khách quy đổi thành voucher mua sắm, ăn uống hoặc quà tặng trực tiếp trên VCB Digibank.

Tương tự, Agribank cũng đang triển khai chương trình dự thưởng quy mô lớn, áp dụng đến hết 31/12/2026, với quỹ thưởng hơn 3.300 giải. Theo đó, chỉ với khoản tiền gửi 8-15 triệu đồng ở các kỳ hạn 6-12 tháng, khách hàng sẽ nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng sổ tiết kiệm giá trị 1 tỷ đồng cùng nhiều giải thưởng khác.

VietinBank cũng gia tăng ưu đãi cho khách hàng gửi tiền giai đoạn này nhằm cải thiện nguồn vốn. Trong đó, khách hàng gửi từ 200 triệu đồng sẽ được nhận quà tặng tối đa 800.000 đồng. Ngoài ra, ngân hàng triển khai thêm chương trình khuyến mại đặc biệt đối với tiền gửi có kỳ hạn, gồm quà tặng hiện vật hoặc tiền mặt trị giá đến 5 triệu đồng, tặng tài khoản số đẹp và nhân đôi điểm Loyalty khi giao dịch trên iPay.

Thực tế, xu hướng tặng quà cho khách gửi tiền không chỉ diễn ra ở nhóm ngân hàng quốc doanh, cùng với việc tăng lãi suất huy động, một số ngân hàng tư nhân cũng tung ra các chương trình khuyến mại lớn để thu hút khách gửi tiền.

Trong đó, Vikki Bank liên tục quay số hàng ngày để trao thưởng 1 chỉ vàng cho khách hàng gửi tiết kiệm may mắn, và giải đặc biệt cuối kỳ lên tới 10 lượng vàng SJC.

MBV cũng kéo dài chương trình quay số đến 28/2/2026 với loạt giải thưởng giá trị như ôtô VinFast VF8, VF3, xe máy điện Feliz Lite, chuyến du lịch Đài Loan (Trung Quốc) hoặc quà tặng 5 triệu đồng nạp vào thẻ MBV.

Ở BVBank, ngân hàng tạo khác biệt bằng cơ chế “gửi theo nhóm” để được cộng thêm lãi suất. Mức lãi suất cộng thêm dao động 0,2-0,4%/năm tùy số tiền và số người tham gia gửi chung. Ngoài ra, BVBank còn phát hành chứng chỉ tiền gửi (tối thiểu 10 triệu đồng) ở các kỳ hạn 6-15 tháng, lãi suất 6-6,3%/năm, cao hơn đáng kể so với lãi suất tiết kiệm thông thường trên thị trường.

Trong khi đó, NamABank áp dụng chương trình quay số trúng thưởng đến 9/1/2026 với giải đặc biệt là ôtô Honda CR-V trị giá 1,3 tỷ đồng . VietBank cũng đưa ra ưu đãi tương tự, từ nay đến 31/12/2025 khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được nhận mã dự thưởng, cơ hội trúng nhiều phần quà lớn, trong đó có kim cương trị giá 500 triệu đồng.

Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy 10 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt gần 15%, trong khi huy động vốn tăng chưa đến 10%. Chênh lệch này tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng mạnh. Vì vậy, các ngân hàng buộc phải gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm tiết kiệm bằng các chương trình khuyến mại quy mô lớn.