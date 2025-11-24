Gửi tiền 6 tháng vào đâu lãi cao nhất?

Lãi suất gửi tiền 6 tháng chứng kiến sự phân hóa, khi ngân hàng tư nhân chấp nhận trả tới 6,2%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh chỉ chấp nhận mức lãi suất 3,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tốt nhất cho kỳ hạn 6 tháng khách hàng cá nhân có thể nhận được hiện nay là 6%/năm. Ảnh: Chí Hùng.

Thị trường gửi tiền tiết kiệm đang bước vào giai đoạn cạnh tranh lãi suất mạnh mẽ khi nhu cầu tín dụng tăng cao cuối năm, đặc biệt ở kỳ hạn 6 tháng. Đây là kỳ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt nhất trong chiến lược huy động vốn của các nhà băng, khi không còn bị khống chế trần lãi suất huy động như các kỳ hạn ngắn 1-5 tháng.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động 3 quý đầu năm đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024, trước nhu cầu tăng trưởng tín dụng tăng cao cuối năm, nhiều ngân hàng đã rục rịch tăng lãi suất huy động trở lại.

Trên toàn thị trường, mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng hiện dao động trong dải 2,9%/năm đến 6,2%/năm.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất đang được các ngân hàng thương mại tư nhân áp dụng cho hình thức gửi trực tuyến (online) lĩnh lãi cuối kỳ. BacABank và VCB Neo hiện là 2 nhà băng chấp nhận chi trả lãi suất tiền gửi 6 tháng cao nhất thị trường, ở mức 6,2%/năm. Mức lãi suất này cao hơn đáng kể so với mặt bằng trung bình toàn thị trường và cao gấp đôi mức lãi suất cùng kỳ hạn của nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh.

Theo sát phía sau là Vikki Bank, với mức lãi suất tiền gửi 6 tháng đạt 6,1%/năm. Với mức lãi suất này, người gửi 1 tỷ đồng vào Vikki Bank sau 6 tháng sẽ nhận được 30,5 triệu đồng tiền lãi.

Ngoài bộ 3 ngân hàng kể trên, nhiều nhà băng tư nhân hiện cũng chấp nhận chi trả mức lãi suất gần 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng như NCB trả 5,75%/năm; MBV, NamABank áp dụng 5,7%/năm; Techcombank niêm yết ở mức 5,65%/năm; VPBank trả 5,6%/năm; GPBank trả 5,55%/năm; HDBank trả 5,5%/năm; trong khi OCB và Baoviet Bank cùng áp dụng mức 5,45%/năm...

Trái ngược với bức tranh tăng lãi suất của nhóm ngân hàng tư nhân, các “ông lớn” quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank vẫn duy trì mức lãi suất thấp nhất thị trường, chỉ dao động trong khoảng 2,9-3,7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh lãi suất kỳ hạn 6 tháng là mức ưu đãi cao hơn dành cho khách hàng gửi số tiền lớn, xu hướng đang phổ biến tại nhiều ngân hàng nhằm khuyến khích dòng vốn khỏe.

Theo thông báo của MB, khách hàng gửi từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất 6,2-6,3%/năm, tức cao hơn biểu lãi suất chuẩn và tiệm cận nhóm dẫn đầu thị trường.

VPBank cũng đẩy mạnh cạnh tranh ở sản phẩm tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng việc áp dụng lãi suất 6,4%/năm cho khoản gửi từ 300 triệu đồng, mức lãi suất vượt mặt nhiều ngân hàng tầm trung ở kênh gửi online thông thường.

Đáng chú ý nhất là NCB, khi ngân hàng này niêm yết mức lãi suất tiết kiệm lên tới 6,95%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, thuộc hàng top đầu thị trường hiện nay. Tuy nhiên, mức ưu đãi này chỉ áp dụng cho khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.