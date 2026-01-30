Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên gần 40.000 tỷ

  • Thứ sáu, 30/1/2026 10:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ trong chưa đầy một tháng, GSM trải qua 2 lần tăng vốn, nâng tổng vốn điều lệ lên 39.500 tỷ đồng, củng cố vị thế doanh nghiệp tỷ USD trong hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng.

Vốn điều lệ của GSM được nâng lên 39.500 tỷ đồng. Ảnh: GSM.

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe công nghệ Xanh SM - vừa công bố tăng vốn điều lệ từ 35.500 tỷ đồng lên 39.500 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này đã bổ sung thêm 4.000 tỷ đồng vốn, tương ứng mức tăng khoảng 11%.

Đáng chú ý, đây là lần tăng vốn thứ hai của GSM trong tháng 1. Trước đó, doanh nghiệp này đã tăng mạnh vốn thêm 42%, từ 25.000 tỷ lên 35.500 tỷ đồng, qua đó chính thức trở thành công ty tiếp theo trong hệ sinh thái Vingroup có vốn tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến nay, vốn điều lệ của GSM đã tăng tổng cộng 14.500 tỷ, cho thấy tốc độ bơm vốn mạnh mẽ và liên tục của doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng hoạt động.

Không chỉ tăng vốn, GSM còn có những điều chỉnh đáng chú ý về phạm vi kinh doanh.

Hồi tháng 11/2025, trong một đợt thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, GSM đã thu hẹp số lượng ngành nghề kinh doanh từ 55 xuống còn 36 lĩnh vực. Một số ngành nghề từng được đăng ký như bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe động cơ, cũng như hoạt động bán buôn, bán lẻ ôtô và xe động cơ đã bị loại khỏi danh mục.

Công ty GSM được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 3/2023 với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Vượng góp 95% vốn thông qua việc chuyển quyền sở hữu hơn 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc tài sản cá nhân, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) góp 3% và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam góp 2%.

GSM hiện là đơn vị vận hành thương hiệu taxi và xe máy điện Xanh SM. Bên cạnh lĩnh vực gọi xe điện, GSM còn cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô, xe máy điện phục vụ khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Mới đây, hãng bổ sung dịch vụ giao hàng Green SM Van.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

phạm nhật vượng Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vingroup gsm xanh sm taxi

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

