Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên gần 40.000 tỷ

Chỉ trong chưa đầy một tháng, GSM trải qua 2 lần tăng vốn, nâng tổng vốn điều lệ lên 39.500 tỷ đồng, củng cố vị thế doanh nghiệp tỷ USD trong hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng.

Vốn điều lệ của GSM được nâng lên 39.500 tỷ đồng. Ảnh: GSM.

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe công nghệ Xanh SM - vừa công bố tăng vốn điều lệ từ 35.500 tỷ đồng lên 39.500 tỷ đồng . Như vậy, doanh nghiệp này đã bổ sung thêm 4.000 tỷ đồng vốn, tương ứng mức tăng khoảng 11%.

Đáng chú ý, đây là lần tăng vốn thứ hai của GSM trong tháng 1. Trước đó, doanh nghiệp này đã tăng mạnh vốn thêm 42%, từ 25.000 tỷ lên 35.500 tỷ đồng , qua đó chính thức trở thành công ty tiếp theo trong hệ sinh thái Vingroup có vốn tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến nay, vốn điều lệ của GSM đã tăng tổng cộng 14.500 tỷ, cho thấy tốc độ bơm vốn mạnh mẽ và liên tục của doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng hoạt động.

Không chỉ tăng vốn, GSM còn có những điều chỉnh đáng chú ý về phạm vi kinh doanh.

Hồi tháng 11/2025, trong một đợt thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, GSM đã thu hẹp số lượng ngành nghề kinh doanh từ 55 xuống còn 36 lĩnh vực. Một số ngành nghề từng được đăng ký như bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe động cơ, cũng như hoạt động bán buôn, bán lẻ ôtô và xe động cơ đã bị loại khỏi danh mục.

Công ty GSM được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 3/2023 với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng . Trong đó, ông Vượng góp 95% vốn thông qua việc chuyển quyền sở hữu hơn 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc tài sản cá nhân, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) góp 3% và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam góp 2%.

GSM hiện là đơn vị vận hành thương hiệu taxi và xe máy điện Xanh SM. Bên cạnh lĩnh vực gọi xe điện, GSM còn cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô, xe máy điện phục vụ khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Mới đây, hãng bổ sung dịch vụ giao hàng Green SM Van.