Chứng khoán sẽ tiếp tục vượt đỉnh tuần này?

Sau tuần tăng gần 3% và lập đỉnh lịch sử mới, nhiều công ty chứng khoán nhận định chỉ số VN-Index có thể tiếp tục đi lên trong đầu tuần dù áp lực rung lắc vẫn hiện hữu.

VN-Index được dự báo tiếp tục đi lên tuần này. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index khởi đầu khá thận trọng khi dao động quanh vùng 1.855 điểm. Tuy nhiên, xuyên suốt các phiên giao dịch, dòng tiền mua chủ động liên tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bluechip, tạo động lực dẫn dắt thị trường đi lên.

Đáng chú ý, lực cầu gia tăng mạnh trong phiên 7/5 đã trở thành chất xúc tác giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thiết lập đỉnh lịch sử mới, đưa VN-Index lần đầu tiên chạm mốc 1.924,95 điểm.

Dù sau đó chỉ số này đã suy yếu và đóng cửa tuần ở mức 1.915,37 điểm, kết quả này vẫn cao hơn 54,91 điểm so với tuần trước đó, tương đương mức tăng ròng 3%.

VN-Index có thể tiếp tục tăng

Trong bối cảnh kể trên, các nhà phân tích nhìn chung duy trì quan điểm tích cực về xu hướng ngắn hạn của thị trường, cho rằng VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động tích lũy ở vùng đỉnh lịch sử trước khi xuất hiện nhịp bứt phá mới, dù áp lực rung lắc và chốt lời có thể gia tăng trong các phiên tới.

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index kết phiên cuối tuần trước với các chỉ báo phản ánh sự lưỡng lự của nhà đầu tư khi chỉ số tiến sát đỉnh lịch sử 1.915 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo đang ở vùng quá mua nhưng chưa phát tín hiệu suy yếu. Đồng thời, chỉ báo dòng tiền tiếp tục đồng thuận gia tăng, cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ duy trì trạng thái tăng giảm đan xen cùng sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu để bám sát vùng kháng cự trong ngắn hạn.

Về chiến lược giao dịch, VCBS đánh giá chỉ số VN-Index vẫn vận động tích cực tại vùng giá cao với các phiên tăng giảm đan xen. Đáng chú ý, thanh khoản đang dần cải thiện trong các phiên gần đây, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đang quay trở lại.

VN-Index lập đỉnh lịch sử 2 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Trên cơ sở đó, nhà môi giới này khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục cổ phiếu hiện tại, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân trong các nhịp rung lắc của thị trường, ưu tiên những mã giữ vững vùng hỗ trợ hoặc đang thu hút dòng tiền ở các nhóm ngành như ngân hàng, bán lẻ và thép.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định VN-Index vẫn tăng nhẹ trong bối cảnh nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực chốt lời. Lực bán hiện chưa quá mạnh và diễn biến của đồ thị giá vẫn đang cho tín hiệu tích cực.

Yuanta cũng lưu ý chỉ báo tâm lý thị trường tiếp tục gia tăng nhưng chưa bước vào vùng “Tham lam”, cho thấy dư địa tăng điểm của chỉ số vẫn còn. Theo đó, VN-Index có thể tiếp tục đi lên trong các phiên đầu tuần này.

Ở chiều ngược lại, vùng 1.880 điểm được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong trường hợp xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Về chiến lược giao dịch dưới 1 tháng, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 60% cổ phiếu và 40% tiền mặt, đồng thời hạn chế mua mới trong các nhịp tăng mạnh.

Đối với tầm nhìn 1-5 tháng, công ty này cho rằng VN-Index vẫn đang nằm trong xu hướng tăng và khả năng xu hướng này chưa kết thúc. Tuy nhiên, chỉ số có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.880-1.885 điểm trước khi tiếp tục đà đi lên. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân mới, nhưng nên ưu tiên các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi ở vùng giá cao.

Cần thêm điều kiện để bứt phá

Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên gần nhất khá tương đồng với phiên 7/5 khi chỉ số thoái lui sau khi tiếp cận vùng kháng cự 1.915-1.920 điểm.

Tuy nhiên, điểm tích cực là nhịp điều chỉnh trong ngày chỉ được giới hạn quanh mốc 1.900 điểm và chưa xuất hiện tín hiệu vi phạm đường trung bình động MA5.

Trên cơ sở đó, Vietcap cho rằng xác suất vẫn nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục tăng trong các phiên tới với vùng hỗ trợ gần nằm trong khoảng 1.890-1.900 điểm.

Trong kịch bản tích cực, nếu chỉ số có thể vượt mốc 1.920 điểm trong phiên 11/5, mục tiêu tiếp theo sẽ hướng tới vùng 1.940 điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng cho thị trường.

Dù VN-Index đã vượt qua vùng đỉnh cũ, BSC cho rằng thị trường vẫn cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền và các nhóm ngành để có thể hoàn toàn bứt lên khỏi vùng dao động 1.900-1.920 điểm.

Nhận định này cho thấy khả năng thị trường sẽ còn cần thêm thời gian tích lũy trước khi xác lập một xu hướng tăng mạnh và bền vững hơn.

Theo phân tích của các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng theo quán tính, trong khi thanh khoản vẫn ở mức cao hơn trung bình 20 phiên.

Đây là tín hiệu cho thấy động lực của bên mua vẫn tương đối tích cực. Dù vậy, áp lực cung ngắn hạn vẫn hiện hữu khi chỉ số chưa thể vượt vùng kháng cự quanh mốc 1.925 điểm. Theo đó, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc ngắn hạn do áp lực hiện thực hóa lợi nhuận gia tăng.

Trong trường hợp xảy ra điều chỉnh kỹ thuật, vùng quanh 1.860 điểm được kỳ vọng đóng vai trò hỗ trợ tâm lý quan trọng.

Tuy nhiên, TPS vẫn đánh giá xu hướng tăng trung hạn của thị trường đang được duy trì khá tích cực nhờ cấu trúc kỹ thuật ổn định cùng các vùng hỗ trợ phía dưới tương đối dày.

Với bối cảnh hiện tại, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, đồng thời ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục sang những cổ phiếu có xu hướng tăng tốt và đang thu hút dòng tiền.