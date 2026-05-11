VN-Index 'trượt chân' khỏi đỉnh lịch sử

Dưới áp lực chốt lời lan rộng tại nhóm bluechip, chỉ số VN-Index bất ngờ đảo chiều giảm gần 20 điểm trong phiên 11/5, đánh mất mốc 1.900 điểm và lùi xa vùng đỉnh lịch sử.

Chứng khoán bị chốt lời ngay đầu tuần. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần giao dịch hôm nay (11/5) với trạng thái giằng co sau chuỗi 2 phiên liên tiếp thiết lập đỉnh lịch sử mới. Dù chỉ số VN-Index vẫn duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian buổi sáng, tâm lý thận trọng đã xuất hiện khá sớm khi dòng tiền không còn lan tỏa rộng như các phiên trước mà chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc đang được hưởng lợi từ thông tin hỗ trợ ngắn hạn.

Diễn biến này cho thấy lực cầu đỡ giá đã phần nào chững lại sau giai đoạn tăng "nóng", trong khi áp lực hiện thực hóa lợi nhuận bắt đầu gia tăng tại vùng điểm số cao.

Khi bước sang phiên chiều, trạng thái cân bằng mong manh nhanh chóng bị phá vỡ. Áp lực bán gia tăng đồng loạt trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn, khiến chỉ số chính bất ngờ lao dốc, đánh mất mốc tham chiếu và nhanh chóng xuyên thủng ngưỡng tâm lý 1.900 điểm.

Dù thị trường điều chỉnh khá mạnh, thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tiếp tục giữ vững quanh ngưỡng gần 30.000 tỷ đồng , tương đương phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 19,87 điểm (-1%) xuống 1.895,5 điểm. Trái chiều với sàn HoSE, chỉ số HNX-Index tăng 1,57 điểm (+0,6%) lên 248,06 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,27 điểm (-0,21%) xuống 127,23 điểm.

Áp lực bán áp đảo thể hiện rõ trên diện rộng khi bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc đỏ. Toàn thị trường ghi nhận 455 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn), 818 mã giữ tham chiếu và 284 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần).

Tâm điểm điều chỉnh nằm ở nhóm vốn hóa lớn. Rổ cổ phiếu VN30 chứng kiến tới 27 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và duy nhất SSI giữ tham chiếu, qua đó kéo chỉ số đại diện nhóm này giảm hơn 33 điểm, lùi về mốc 2.040 điểm.

VN-Index rời khỏi mốc 1.900 điểm. Ảnh: TradingView.

Sức ép lên VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ loạt bluechip có tỷ trọng vốn hóa lớn như VIC (-1,3%), VHM (-1,8%), BID (-2,1%), MCH (-3,7%), VRE (-6,4%), CTG (-1,7%), VPL (-2,7%), MSN (-3,4%), GVR (-2,7%) và VCB (-0,7%).

Ở chiều ngược lại, một số điểm sáng riêng lẻ vẫn xuất hiện, phản ánh sự phân hóa mạnh của dòng tiền. BSR và GEL, CII cùng tăng trần trong khi GEE (+3,9%), SAB (+2,9%), DCM (+6,7%), VIX (-4%), EIB (+2,7%) và OCB (+2,7%). Tuy vậy, lực kéo từ các mã này là chưa đủ để xoay chuyển cục diện chung.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nối dài chuỗi bán ròng lên phiên thứ 13 liên tiếp với giá trị vượt 1.000 tỷ đồng . Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là VHM với giá trị bán ròng 368 tỷ đồng, tiếp đến là FPT (- 217 tỷ đồng ) và DGC (- 188 tỷ đồng ).

Trong khi đó, cổ phiếu BSR được nhà đầu tư nước ngoài mua gom 132 tỷ đồng , GEE (+100 tỷ đồng), DCM (+ 96 tỷ đồng ).