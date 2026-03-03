Tạm dừng cấp phép xây dựng khu vực trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) sẽ tạm dừng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nằm trong ranh giới đã xác định thuộc phạm vi thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) vừa có văn bản yêu cầu các phòng, ban thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, đối với các dự án nằm trong phạm vi ranh giới dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND phường Hồng Hà quyết định tạm dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng (bao gồm cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) để thực hiện rà soát tổng thể, bảo đảm tuân thủ quy hoạch.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đối với các công trình đã được cấp, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm bắt chủ trương, kế hoạch thực hiện dự án trên, từ đó có phương án xây dựng phù hợp.

UBND phường sẽ tạm dừng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nằm trong ranh giới đã xác định thuộc phạm vi dự án; đồng thời, hướng dẫn rõ phạm vi khu vực được cấp phép và khu vực tạm dừng cấp phép, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phường Hồng Hà cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và trật tự xây dựng, thực hiện hiệu quả quy hoạch chung của thành phố.

Được biết, Dự án Trục cảnh quan Đại lộ sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng với quy mô khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất GPMB khoảng 2.100 ha. Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2030.