TP.HCM đang nghiên cứu các kho dự trữ năng lượng chiến lược

Trước tình hình địa chính trị căng thẳng, ảnh hưởng đến thị trường năng lượng trong nước, Chủ tịch TP.HCM nhận định TP.HCM có cơ sở để đạt tăng trưởng hai con số dù khó khăn.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chuẩn bị 3 kịch bản ứng phó với biến động giá và nguồn cung xăng dầu. Ảnh: Phạm Ngôn.

Đây là thông tin được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đưa ra tại Hội thảo Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.HCM diễn ra chiều nay (13/3).

Sau khi tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, người đứng đầu UBND TP.HCM đúc kết để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần giải pháp tổng hợp, đồng bộ và đột phá, không chỉ đơn thuần là giải pháp kinh tế.

"TP.HCM cần phải làm nhanh, mạnh và quyết liệt hơn để thể hiện vai trò dẫn dắt nền kinh tế đất nước, để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước", Chủ tịch UBND TP.HCM đúc kết.

Ông Được thừa nhận khi quy mô kinh tế càng lớn thì việc đạt tăng trưởng hai con số càng khó, nhất là trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, nhưng vẫn phải quyết tâm thực hiện theo đúng Nghị quyết đã đặt ra.

"Chúng ta có thể làm được không?", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đặt câu hỏi, đồng thời đưa ra 3 điều kiện, cơ sở để tin tưởng vào khả năng thành phố đạt mục tiêu dù khó khăn.

Theo ông, thành phố có truyền thống năng động, khai mở và đi đầu trong đổi mới. Bên cạnh đó, TP.HCM đã và đang tập trung đầu tư mạnh mẽ hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là hạ tầng giao thông. Giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, TP.HCM sẽ là "đại công trường" hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ...), kể cả hạ tầng logistics bằng cả nguồn vốn Nhà nước và tư nhân, mà trong đó chủ yếu là tư nhân.

Cơ sở thứ 3 là cú hích về thể chế, TP.HCM tận dụng các nghị quyết để thu hút các dự án tỷ USD, trong đó có dự án hoàn thiện thủ tục chỉ trong 1-2 tháng. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã đồng ý cho thành phố xây dựng Luật Đô thị đặc biệt (tương tự Luật Thủ đô) để tạo đòn bẩy "cực lớn" để TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn.

"Những cơ sở này là niềm tin để TP.HCM phát triển hai con số trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng. Tôi cho rằng với quyết tâm chính trị, sự hỗ trợ của Trung ương cùng với sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, chúng ta có đủ niềm tin tăng trưởng, mặc dù khó chứ không phải dễ đạt được", ông Được nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, để duy trì tăng trưởng bền vững, thành phố cần chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngoài những động lực truyền thống; đặc biệt tập trung vào công nghiệp bán dẫn (chip), AI và các trung tâm dữ liệu; đồng thời thu hút FDI.

Ông Được cũng nhấn mạnh tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, TP.HCM cần chủ động xây dựng hệ thống an ninh toàn diện: kinh tế, năng lượng, chuỗi cung ứng và đô thị.

Trong đó, ổn định năng lượng là điều kiện tiên quyết cho phát triển. Đáng chú ý, vị lãnh đạo cho biết thành phố đang nghiên cứu các kho dự trữ năng lượng chiến lược thông qua các trạm trung chuyển để đảm bảo không đứt gãy nguồn cung.

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành nhằm chuẩn bị kịch bản ứng phó và duy trì đà tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Trong đó, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM được giao hoàn thiện đề án tăng trưởng hai con số, đồng thời tham mưu kế hoạch hành động tổng thể, xác định rõ các động lực tăng trưởng chủ yếu.

Sở Công Thương TP.HCM có trách nhiệm xây dựng hệ thống theo dõi và cảnh báo sớm về tình hình năng lượng, đồng thời chuẩn bị 3 kịch bản ứng phó gồm trường hợp nguồn cung ổn định, kịch bản giá năng lượng biến động và tình huống khủng hoảng năng lượng.

Đối với Sở Tài chính, nhiệm vụ trọng tâm là chi phí năng lượng và tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Các Ban Quản lý dự án cùng các sở, ngành liên quan được yêu cầu rà soát tiến độ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để thành phố có cơ sở điều chỉnh các chính sách và kịch bản ứng phó phù hợp.