Chuyên gia ngoại hiến kế để Việt Nam xây Trung tâm Tài chính Quốc tế

Theo Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam, nhưng để thành công cần xây dựng nền tảng vững chắc từ ban đầu.

Chiều 25/3, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) và Dragon Capital đã phối hợp tổ chức hội thảo mở Anh - Việt về Trung tâm Tài chính Quốc tế 2026, với chủ đề "Hạ tầng thị trường tài chính".

Tại đây, giới chuyên gia cấp cao Việt Nam và Anh đã bàn luận sâu những vấn đề liên quan đến thị trường hàng hóa phái sinh, giám sát tài chính, khung pháp lý và cách để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những đóng góp, đề xuất được Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá là yếu tố then chốt để xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch và cạnh tranh.

Với kỳ vọng trong tương lai Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM sẽ mang tầm cỡ khu vực, lãnh đạo thành phố cho biết đang nỗ lực không ngừng nghỉ.

3 trụ cột cốt lõi

Phát biểu tại sự kiện, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, nhấn mạnh việc phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng mở ra cơ hội đặc biệt cho Việt Nam. Tuy nhiên, thành công của các trung tâm này phụ thuộc vào việc xây dựng nền tảng ngay từ đầu một cách vững chắc.

Theo bà, một trung tâm tài chính quốc tế muốn cạnh tranh cần dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: khuôn khổ pháp lý vững chắc, cơ chế quản lý độc lập và đáng tin cậy, cùng hệ thống dịch vụ thị trường hiện đại hỗ trợ giao dịch và huy động vốn. Trong đó, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM đánh giá trụ cột thứ ba là lĩnh vực Việt Nam có thể tăng tốc mạnh mẽ.

Khi 3 yếu tố được thiết lập đầy đủ, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng không chỉ góp phần thay đổi diện mạo thị trường tài chính Việt Nam mà còn nâng cao vị thế của quốc gia trên bản đồ tài chính toàn cầu.

"Trong bối cảnh đó, Vương quốc Anh với tư cách là một đối tác tin cậy và cam kết lâu dài, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường tiếp theo, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế đẳng cấp thế giới", bà Alexandra Smith khẳng định.

Trong khi đó, ông Kenneth Atkinson, Thành viên Ban điều hành BritCham Việt Nam, lưu ý thành công lâu dài của Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ phụ thuộc vào những nỗ lực liên tục nhằm củng cố khuôn khổ quản lý, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Biến Việt Nam thành trung tâm định giá hàng hóa khu vực

Trong phiên thảo luận, các chuyên gia tập trung vào kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM với tầm nhìn biến Việt Nam thành trung tâm định giá hàng hóa khu vực. Theo đó, các chuyên gia đề xuất thiết lập một hệ sinh thái giao dịch toàn diện bao gồm các công cụ phái sinh, hạ tầng kho bãi và khung pháp lý chuẩn quốc tế.

Ông Vincent Chin, Giám đốc điều hành và Đối tác cấp cao Boston Consulting Group, cho rằng thông qua việc thành lập trung tâm hàng hóa khu vực, Việt Nam sẽ tham gia vào quá trình "khám phá" giá, qua đó từ vị thế sản xuất lớn có thêm quyền thiết lập giá cả trên thị trường quốc tế, thay vì chỉ bị động theo sát giá thế giới, đặc biệt là đối với các mặt hàng xuất khẩu chiến lược mà Việt Nam có thế mạnh hàng đầu thế giới như cà phê Robusta, hồ tiêu, hạt điều, thủy sản và thịt heo.

Ông cũng nhấn mạnh Việt Nam không cần bắt đầu từ con số 0, mà có thể "đứng trên vai người khổng lồ" bằng cách hợp tác với các tổ chức tài chính uy tín của Anh để tận dụng chuyên môn về hạ tầng, bảo hiểm và hệ thống giao dịch.

Bàn thêm về vấn đề này, ông Warrick Cleine MBE, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành của KPMG Việt Nam và Campuchia, cho rằng để giải quyết các rủi ro và thách thức khi Việt Nam hình thành trung tâm định giá khu vực, cần đào tạo những người tham gia thị trường về các hợp đồng phái sinh và cách thức giao dịch; xây dựng hệ thống thanh toán, vận hành sàn giao dịch tốt và minh bạch; đồng thời đảm bảo tính chính trực của thị trường thông qua việc cấp phép và giám sát chặt chẽ các bên tham gia.