Giá vàng bất ngờ tăng 2 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 11/5, mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng gần 2 triệu đồng để leo lên thẳng vùng 167 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày 12/5. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng 12/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (11/5).

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng tương đương SJC, để bán ra ở mức 167 triệu đồng.

Đây là đợt tăng giá hiếm hoi của mặt hàng này. Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã liên tục đi xuống trong hơn một tháng trở lại đây. Từ vùng giá cao 177 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 4, giá vàng miếng đã rớt thẳng xuống đáy 165 triệu/lượng đầu tháng 5 trước khi hồi phục về vùng hiện tại.

Như vậy, chỉ trong hơn một tháng, giá vàng miếng đã giảm tới 10 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch từ giá mua - bán, người mua vàng hồi đầu tháng 4 hiện vẫn lỗ 13 triệu đồng cho mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG BẤT NGỜ TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 164 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 167

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay, mức tăng phổ biến gần 2 triệu đồng mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng; PNJ neo tại 163,5 - 166,5 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 164,3 - 166 triệu đồng/lượng.

Riêng DOJI tăng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng giá vàng nhẫn tròn trơn lên vùng giá giao dịch ngang bằng với vàng miếng SJC, ở 164 - 167 triệu đồng/lượng.

Dầ tăng của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại, lên 4.746 USD /ounce, cao hơn 80 USD so với chiều 11/5. Thậm chí, có thời điểm giá vàng thế giới giao ngay chạm mốc 4.775 USD /ounce trước khi rớt nhẹ về vùng giá 4.724 USD /ounce ở thời điểm hiện tại.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 150,3 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.