Giá vàng trong nước 'bốc hơi' cả triệu đồng mỗi lượng

Sáng 11/5, mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt mất hơn 1 triệu đồng, lao xuống vùng giá bán dưới 167 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng 11/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng tại 163,4 - 166,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,1 triệu đồng ở hai chiều mua và bán.

So với hồi đầu tháng 4 khi giá bán vàng miếng SJC chủ yếu giao dịch quanh vùng 177 triệu đồng/lượng, thì hiện mặt hàng này đã “bốc hơi” khoảng 11 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng miếng đầu tháng 4 đến nay đã lỗ tới 14 triệu đồng mỗi lượng.

Không riêng SJC, hàng loạt “ông lớn” như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng cũng đồng loạt “quay xe”, giảm giá vàng miếng cả triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay, đưa giá bán rớt về vùng dưới 167 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG BẤT NGỜ RỚT MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 163.4 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 166.4

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng là mặt hàng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu vào sáng nay, mỗi lượng mất tới cả triệu đồng.

Sau điều chỉnh, PNJ niêm yết nhẫn tròn trơn về 163,3 - 166,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch tại 163 - 166 triệu/lượng. Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải kéo giá mua xuống 163,4 triệu/lượng và giá bán về mức 166,4 triệu đồng. Mi Hồng chấp nhận giao dịch ở mức 164 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước lao dốc là do ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Giá vàng thế giới đã giảm hơn 30 USD /ounce, rớt xuống vùng 4.684 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới có giá 149 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.