Giá vàng trong nước 'bốc hơi' cả triệu đồng mỗi lượng

|
Giá vàng trong nước suy yếu ngay phiên giao dịch đầu tiên của tuần (11/5). Ảnh: Việt Linh.
Trong phiên giao dịch sáng 11/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng tại 163,4 - 166,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,1 triệu đồng ở hai chiều mua và bán.
So với hồi đầu tháng 4 khi giá bán vàng miếng SJC chủ yếu giao dịch quanh vùng 177 triệu đồng/lượng, thì hiện mặt hàng này đã “bốc hơi” khoảng 11 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng miếng đầu tháng 4 đến nay đã lỗ tới 14 triệu đồng mỗi lượng.
Không riêng SJC, hàng loạt “ông lớn” như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng cũng đồng loạt “quay xe”, giảm giá vàng miếng cả triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay, đưa giá bán rớt về vùng dưới 167 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG BẤT NGỜ RỚT MẠNH
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|163.4
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|166.4
Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng là mặt hàng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu vào sáng nay, mỗi lượng mất tới cả triệu đồng.
Sau điều chỉnh, PNJ niêm yết nhẫn tròn trơn về 163,3 - 166,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch tại 163 - 166 triệu/lượng. Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải kéo giá mua xuống 163,4 triệu/lượng và giá bán về mức 166,4 triệu đồng. Mi Hồng chấp nhận giao dịch ở mức 164 - 165,5 triệu đồng/lượng.
Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước lao dốc là do ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Giá vàng thế giới đã giảm hơn 30 USD/ounce, rớt xuống vùng 4.684 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới có giá 149 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.