Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước 'bốc hơi' cả triệu đồng mỗi lượng

  • Thứ hai, 11/5/2026 09:42 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Sáng 11/5, mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt mất hơn 1 triệu đồng, lao xuống vùng giá bán dưới 167 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước suy yếu ngay phiên giao dịch đầu tiên của tuần (11/5). Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng 11/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng tại 163,4 - 166,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,1 triệu đồng ở hai chiều mua và bán.

So với hồi đầu tháng 4 khi giá bán vàng miếng SJC chủ yếu giao dịch quanh vùng 177 triệu đồng/lượng, thì hiện mặt hàng này đã “bốc hơi” khoảng 11 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng miếng đầu tháng 4 đến nay đã lỗ tới 14 triệu đồng mỗi lượng.

Không riêng SJC, hàng loạt “ông lớn” như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng cũng đồng loạt “quay xe”, giảm giá vàng miếng cả triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay, đưa giá bán rớt về vùng dưới 167 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG BẤT NGỜ RỚT MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 163.4
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 166.4

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng là mặt hàng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu vào sáng nay, mỗi lượng mất tới cả triệu đồng.

Sau điều chỉnh, PNJ niêm yết nhẫn tròn trơn về 163,3 - 166,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch tại 163 - 166 triệu/lượng. Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải kéo giá mua xuống 163,4 triệu/lượng và giá bán về mức 166,4 triệu đồng. Mi Hồng chấp nhận giao dịch ở mức 164 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước lao dốc là do ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Giá vàng thế giới đã giảm hơn 30 USD/ounce, rớt xuống vùng 4.684 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới có giá 149 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Dự báo mới nhất về giá vàng

Tâm lý lạc quan đang quay trở lại thị trường vàng khi đa số chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

11 giờ trước

Giá vàng sắp tới ra sao?

Theo nhận định của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), triển vọng thị trường vàng trong thời gian tới vẫn tích cực khi nhiều yếu tố hỗ trợ giá chưa biến mất.

28:1697 hôm qua

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới tiếp đà tăng khi đồng USD trở nên suy yếu và giới đầu tư vẫn tiếp tục kỳ vọng về thỏa thuận giữa Mỹ - Iran.

08:52 9/5/2026

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng SJC vàng nhẫn giá vàng thế giới Bảo Tín Minh Châu Mi Hồng

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang mieng bat ngo tang gan 3 trieu/luong hinh anh

Giá vàng miếng bất ngờ tăng gần 3 triệu/lượng

10:10 6/5/2026 10:10 6/5/2026

0

Sáng 6/5, giá vàng miếng SJC tăng vọt gần 3 triệu đồng/lượng, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong gần một tháng qua nhờ được hưởng lợi từ việc giá vàng thế giới bật tăng mạnh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý