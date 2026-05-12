Giá vàng thế giới suy yếu

Giá vàng thế giới giảm hơn 40 USD từ vùng đỉnh thiết lập trong phiên, khi giới đầu tư chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong phiên giao dịch 11/5 (giờ Mỹ), giá vàng ghi nhận diễn biến trái chiều khi tăng một mạch từ 4.738 USD /ounce lên 4.772 USD /ounce, nhưng sau đó rơi thẳng đứng xuống dưới 4.730 USD /ounce.

Đến khi chốt phiên, giá vàng giao ngay nhích nhẹ 20,8 USD lên 4.734,5 USD /ounce, nhưng vẫn mất hơn 40 USD từ vùng đỉnh thiết lập trong phiên.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ tăng 0,8% lên 4.768,20 USD /ounce.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang ở trạng thái "mong manh", sau khi phản hồi của Tehran đối với đề xuất chấm dứt chiến sự từ phía Mỹ cho thấy hai bên vẫn còn bất đồng lớn ở nhiều vấn đề, theo Reuters.

Cùng ngày, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin UAE đã thực hiện các cuộc không kích bí mật vào Iran. Được hậu thuẫn bởi khí tài và công nghệ giám sát hiện đại của phương Tây, chiến dịch này minh chứng cho quyết tâm của UAE trong việc dùng vũ lực bảo vệ lợi ích kinh tế và vị thế chiến lược đang lên tại khu vực.

Các nguồn tin thân cận xác nhận chiến dịch bí mật của UAE bao gồm vụ không kích vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan tại vịnh Ba Tư vào đầu tháng 4. Cuộc tấn công diễn ra ngay khi Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn sau chiến dịch không kích kéo dài 5 tuần của Mỹ.

Trong khi tình hình chiến sự trở nên phức tạp, thị trường quay sang theo dõi chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày của ông Trump trong tuần này. Dự kiến, ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm cả xung đột hiện nay tại Trung Đông.

Mặt khác, giới đầu tư đang chờ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày, nhằm đánh giá triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thời gian tới.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 86,27 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm 0,2% xuống 2.127 USD /ounce và palladium giảm 0,2% xuống còn 1.506,34 USD /ounce.