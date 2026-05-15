Giá vàng lao dốc, người mua ở đỉnh đã lỗ 30 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu, hiện đã rớt về vùng đáy kể từ trung tuần tháng 1. Ảnh: Việt Linh.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 15/5, thị trường vàng trong nước chứng kiến cú lao dốc bất ngờ khi cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt mất 1 triệu đồng/lượng, kéo giá bán lùi sâu về vùng 164 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng so với chốt phiên ngày 14/5.
Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng điều chỉnh giá vàng miếng theo hướng tương tự, đưa giá bán về vùng 164 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, đây là vùng giá thấp nhất của mặt hàng vàng miếng SJC kể từ phiên giao dịch ngày 15/1. Trên biểu đồ giá hàng ngày, trong nửa đầu năm nay, mặt hàng này từng lập đỉnh lịch sử vào tháng 3, khi được các doanh nghiệp mua vào ở mức 187,9 triệu/lượng và bán ra ở 190,9 triệu đồng.
Như vậy, chỉ trong khoảng 2 tháng, giá mỗi lượng vàng miếng đã giảm tới 27 triệu đồng, tương đương mức giảm ròng tới 14%. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng quanh vùng đỉnh tháng 3 hiện đã lỗ tới 30 triệu đồng mỗi lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG CHƯA NGỪNG RƠI
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
Áp lực giảm giá cũng lan rộng sang mặt hàng vàng nhẫn khi ghi nhận mức giảm tương tự vàng miếng, khoảng 1 triệu đồng tại hầu hết doanh nghiệp.
Sau điều chỉnh, SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch mặt hàng này ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng, tương đương giá giao dịch của vàng miếng. Riêng Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn ở 162,3 - 164 triệu đồng/lượng.
Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh trong 2 tháng trở lại đây. Nếu so với mức đỉnh trên 191 triệu đồng/lượng từng thiết lập vào cuối tháng 1, hiện giá vàng nhẫn cũng đã giảm hơn 27 triệu đồng/lượng (-14%). Đà giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng nhẫn hiện cũng đang lỗ ròng khoảng 30 triệu đồng/lượng.
Đà suy yếu của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay hiện giảm hơn 40 USD/ounce so với lúc mở cửa, tương đương mức giảm gần 1%, lùi về quanh mốc 4.600 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18 triệu đồng so với giá trong nước.
