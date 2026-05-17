Chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể giảm về 4.200 USD/ounce

Trong bối cảnh Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, chuyên gia Phố Wall tỏ ra bi quan và cảnh báo giá vàng vẫn đối mặt nguy cơ giảm sâu trong thời gian tới.

Giá vàng khởi đầu tuần với tín hiệu tích cực, tuy nhiên đà tăng nhanh chóng suy yếu trong các phiên tiếp theo. Mỗi nhịp phục hồi đều chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng, lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên, trong khi những rủi ro địa chính trị chỉ mang lại hỗ trợ hạn chế cho kim loại quý.

Vàng chịu “bão kép” từ lạm phát và lợi suất trái phiếu

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần này ở mức 4.688 USD /ounce, nhưng nhanh chóng lùi về vùng 4.650 USD /ounce. Dù vậy diễn biến suy yếu không giữ được lâu, ngay sau đó vàng bật tăng mạnh để thiết lập đỉnh tuần trên 4.768 USD /ounce vào tối thứ Hai.

Biến động tiếp tục xảy ra vào thứ Ba, sau khi chỉ số CPI của Mỹ tăng mạnh khiến giá vàng giảm về quanh 4.700 USD /ounce. Áp lực bán gia tăng trong phiên thứ Tư kéo giá vàng xuống gần 4.680 USD /ounce. Đến thứ Năm, giá vàng nỗ lực ổn định sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng. Tuy vậy, đà phục hồi vẫn bị hạn chế bởi sức mạnh của đồng USD trong bối cảnh thị trường theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Diễn biến tiêu cực nhất xảy ra vào thứ Sáu khi giá vàng rơi xuống dưới mốc 4.600 USD /ounce do lợi suất trái phiếu tăng mạnh sau đó chạm đáy tuần tại 4.511 USD /ounce và kết tuần quanh mức 4.539 USD /ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang đánh mất niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì tâm lý lạc quan bất chấp đà giảm gần đây của kim loại quý.

Cụ thể, 13 chuyên gia tham gia khảo sát thì chỉ 2 chuyên gia (chiếm 15%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ngược lại, 10 chuyên gia (chiếm tới 77%) cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi 1 nhà phân tích còn lại (chiếm 8%) nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Ở chiều ngược lại, cuộc khảo sát trực tuyến với 29 nhà đầu tư cá nhân tham gia cho thấy phần lớn vẫn giữ quan điểm tích cực. Có 17 nhà đầu tư (chiếm 59%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, chỉ 4 người (chiếm 14%) cho rằng giá sẽ giảm và 8 người còn lại (chiếm 28%) nhận định thị trường sẽ đi ngang.

KHẢO SÁT TRIỂN VỌNG CỦA GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News.

Trong tuần tới, thị trường sẽ theo dõi số liệu doanh số bán nhà chờ xử lý tại Mỹ trong tháng 4, công bố vào sáng thứ Ba. Tiếp đó, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố vào chiều thứ Tư.

Đến thứ Năm, giới đầu tư sẽ hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia, số liệu khởi công xây dựng tháng 4, cùng chỉ số PMI sơ bộ lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của S&P Global trong tháng 5.

Chuỗi dữ liệu kinh tế trong tuần sẽ khép lại vào sáng thứ Sáu với báo cáo cuối cùng về Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố.

Chuyên gia bi quan về triển vọng ngắn hạn của vàng

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng xu hướng toàn cầu đang bắt đầu thay đổi khi những tác động từ cuộc xung đột Iran, bao gồm giá năng lượng leo thang và áp lực lạm phát gia tăng.

Theo ông, thị trường hiện đã bước vào giai đoạn “tin tốt trở thành tin xấu”, bởi các dữ liệu kinh tế tích cực có thể tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn hoặc thậm chí nâng lãi suất. Ngoài ra, Button cho rằng trước đây giới đầu tư từng kỳ vọng giá dầu sẽ nhanh chóng hạ nhiệt sau xung đột, nhưng niềm tin đó đang suy giảm.

Dù lạm phát có xu hướng gia tăng, ông Button vẫn không tin vàng sẽ sớm phát huy vai trò phòng ngừa rủi ro trong ngắn hạn. Ông cho rằng chỉ khi Fed phản ứng thái quá, hoặc lãi suất tiếp tục tăng đến mức gây ra “sai lầm chính sách” và đẩy nền kinh tế vào suy thoái, vàng mới thực sự được hưởng lợi. Hiện tại thị trường vẫn đang chịu áp lực bán mạnh.

Trong khi đó, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục suy giảm trong tuần tới. Ông cũng lưu ý yếu tố mùa vụ khi áp lực bán thường gia tăng trong giai đoạn giữa tháng 3 đến tháng 5. Tuy nhiên, Kuptsikevich nhấn mạnh rằng đà giảm của vàng không chỉ xuất phát từ yếu tố kỹ thuật mà còn chịu tác động từ môi trường chính trị và kinh tế toàn cầu.

Dù vậy, ông cho biết lực mua vẫn sẽ xuất hiện khi giá vàng tiến sát vùng 4.500 USD /ounce. Theo ông, nếu kịch bản phục hồi không thành hiện thực trong vài tuần tới, áp lực bán có thể kéo giá vàng về vùng 4.350 USD /ounce và thậm chí thấp hơn.

Trong khi đó, các nhà phân tích của CPM Group đã phát tín hiệu khuyến nghị bán vàng, với mục tiêu giá ban đầu ở mức 4.400 USD /ounce trong giai đoạn từ ngày 15 đến 29/5 và mức cắt lỗ tại 4.630 USD /ounce. Theo CPM, phần lớn áp lực bán hiện nay mang tính đầu cơ, trong khi nhu cầu vàng vật chất vẫn khá ổn định.

Tuy nhiên, CPM cảnh báo biến động thị trường có thể gia tăng mạnh trong những tuần tới. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 4.380 USD /ounce, mục tiêu tiếp theo có thể là 4.200 USD /ounce. Dù vậy, trong bối cảnh tâm lý thị trường thay đổi rất nhanh, giá vàng cũng có thể bật trở lại trên 4.700 USD /ounce.