Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu Vingroup

Trong khi VN-Index rơi vào giai đoạn trầm lắng, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup bất ngờ bứt phá mạnh, liên tiếp lập đỉnh mới và trở thành đầu tàu trên thị trường chứng khoán.

Sau khi bứt phá lên vùng đỉnh lịch sử 1.712 điểm hồi đầu tháng 9, chỉ số VN-Index nhanh chóng hụt hơi và rơi vào trạng thái giằng co kéo dài, dao động trong biên độ hẹp 1.620-1.680 điểm suốt hơn một tháng. Thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ sức nặng, đặc biệt trong giai đoạn giới đầu tư đang chờ đợi kết quả xét nâng hạng thị trường, tâm lý chung trở nên thận trọng, dè dặt giải ngân. Thanh khoản theo đó rơi xuống mức thấp nhất nhiều tháng, phản ánh sự lưỡng lự và phòng thủ của dòng tiền.

Trong bối cảnh ấy, xu hướng chốt lời chiếm ưu thế, dòng vốn liên tục thoái lui khiến nhiều cổ phiếu mất giá đáng kể, bị chiết khấu sâu so với giai đoạn bùng nổ trước đó. Thị trường dần chìm vào trạng thái lặng sóng, thiếu vắng lực kéo đủ mạnh để tạo đột phá.

Thế nhưng, trái ngược xu hướng chung, thị giá cổ phiếu VIC của Vingroup liên tiếp thiết lập đỉnh mới, đóng vai trò “trụ đỡ” quan trọng, góp phần giữ nhịp cho VN-Index ở thời điểm khó khăn.

Diễn biến cổ phiếu VIC so với VN-Index trong khoảng 1 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Cổ phiếu Vingroup ngày càng đắt đỏ

Đóng cửa phiên giao dịch 3/10, cổ phiếu VIC dừng ở mức 176.500 đồng/cổ phiếu, mức đắt đỏ nhất kể từ khi niêm yết. Chỉ trong 1 tháng, thị giá VIC đã tăng hơn 43%, đóng góp tới 49 điểm tích cực cho VN-Index, bỏ xa mã đứng sau là LPB (5,6 điểm).

Tính từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng hơn 4 lần, giúp vốn hóa Vingroup tăng thêm nửa triệu tỷ đồng, lên gần 700.000 tỷ đồng hiện tại. Tập đoàn hiện cũng là công ty niêm yết đầu tiên của Việt Nam chạm mốc vốn hóa này, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu trên sàn chứng khoán.

Cùng với VIC, loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái “họ Vin” gồm VHM (Vinhomes), VRE (Vincom Retail) và VPL (Vinpearl) cũng đồng loạt bứt phá, với mức tăng dao động từ vài chục đến hàng trăm phần trăm.

Hiện Vinhomes có vốn hóa 410.700 tỷ đồng (khoảng 15,7 tỷ USD ), Vincom Retail đạt 74.400 tỷ đồng ( 2,8 tỷ USD ) và Vinpearl đạt 143.400 tỷ đồng ( 5,5 tỷ USD ). Tổng cộng, 4 doanh nghiệp “họ Vin” sở hữu giá trị vốn hóa hơn 1,3 triệu tỷ đồng , tương đương khoảng 50,5 tỷ USD , chiếm gần 18% tổng vốn hóa của toàn sàn HoSE.

10 CỔ PHIẾU ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC NHẤT CHO VN-INDEX 1 THÁNG QUA Giai đoạn: 4/9-4/10/2025. Nhãn VIC LPB HVN VRE GEE TAL MWG STB CTG ANV Mức đóng góp điểm 48.9 5.6 1.6 1.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC cũng kéo theo tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng leo lên 16,8 tỷ USD , theo thống kê của Forbes. Khối tài sản này đưa ông Vượng vươn lên vị trí thứ 144 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới, tăng mạnh so với vị trí 170 hồi đầu tháng 9.

Giá trị tài sản của ông Vượng đã vượt cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - người đứng sau đế chế TCC Group, Fraser and Neave (F&N) và Thai Beverage. Tại Việt Nam, ông tiếp tục nắm giữ ngôi vị người giàu nhất, với khoảng cách ngày càng nới rộng so với các tỷ phú USD còn lại.

Không chỉ ông Vượng, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, đồng thời là vợ ông - cũng chứng kiến giá trị tài sản tăng mạnh nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Hương hiện sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 30.100 tỷ đồng , tương đương hơn 1,1 tỷ USD .

Tính đến nay, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng sở hữu khối tài sản tỷ USD.

Chủ tịch Vingroup hiện nằm trong nhóm 150 tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ảnh: Forbes.

Hàng loạt dự án trăm nghìn tỷ

Theo phân tích của nhiều công ty chứng khoán, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC thời gian qua đến từ loạt thông tin tích cực xoay quanh hoạt động đầu tư và mở rộng của Tập đoàn Vingroup cùng các công ty thành viên, chủ yếu xoay quanh động thái triển khai các dự án trọng điểm từ năng lượng, công nghiệp, công nghệ và đầu tư.

Gần nhất, tập đoàn đã khởi công 2 dự án với tổng vốn đầu tư 182.000 tỷ đồng , gồm Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Trong đó, dự án Khu công nghiệp Tân Trào có diện tích gần 227 ha tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (Hải Phòng), với tổng vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng .

Vingroup đã khởi công 2 dự án quy mô lớn ở Hải Phòng với tổng vốn đầu tư lên tới 182.000 tỷ đồng . Nguồn: VGP.

Ngay trong khu đất thuộc khu công nghiệp này, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng do liên danh Vingroup - CTCP Năng lượng VinEnergo (thành viên Vingroup) làm chủ đầu tư có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng .

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW, chia làm 2 giai đoạn (1.600 MW và 3.200 MW), dự kiến vận hành cuối năm 2030. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 1 và 19,2 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 2, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu công nghiệp, vừa bổ sung nguồn công suất đáng kể cho hệ thống điện quốc gia. Đây cũng là dự án nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII.

Trong lĩnh vực bất động sản, Vingroup cùng công ty con Vinhomes đã khởi công một loạt dự án quy mô lớn từ Bắc đến Nam. Trọng điểm nhất là dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ quy mô 2.870 ha, tổng vốn 10 tỷ USD , ngoài ra còn Vinhomes Green City Hậu Nghĩa (Tây Ninh) 1,1 tỷ USD ; Vinhomes Làng Vân (Đà Nẵng) 1,7 tỷ USD ; Vinhomes Golden City (Hải Phòng) 900 triệu USD .

Riêng tại Hà Nội, Vinhomes đang triển khai 3 dự án gồm Vinhomes Wonder City, Vinhomes Global Gate và Vinhomes The Gallery với tổng vốn 2,7 tỷ USD ... chưa kể hàng loạt dự án tỷ USD đã được chọn là nhà đầu tư nhưng chưa khởi công.

Ở lĩnh vực hạ tầng, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã đồng loạt đăng tuyển hàng loạt vị trí cấp cao thuộc các khối kỹ thuật, công nghệ, pháp lý và quản lý dự án. Đây là đợt tuyển dụng quy mô lớn đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp chính thức thành lập vào tháng 5. Đại diện VinSpeed cho biết công ty đang quyết liệt và đẩy mạnh việc tuyển dụng nhân sự để triển khai dự án đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh với tổng vốn trên 9 tỷ USD .

Cùng với các dự án bất động sản, năng lượng, hạ tầng quy mô lớn, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ.

Cuối tháng 9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư - được kỳ vọng hoàn thiện chuỗi cung ứng cho mảng xe điện của tập đoàn.

Vingroup cũng vừa góp vốn thành lập CTCP Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng robot hình người VinDynamics, với nhiệm vụ tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ robot hình người. Trước đó, tập đoàn đã thành lập 2 công ty trong cùng lĩnh vực này là VinRobotics và VinMotion, tập trung vào mảng cơ khí chính xác và robot tự hành.