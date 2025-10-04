Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HoSE sắp có 'tân binh' 5 tỷ USD

  • Thứ bảy, 4/10/2025 09:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Masan Consumer, công ty thành viên của Masan Group, vừa thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu MCH từ UPCoM lên HoSE, dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 hoặc nửa đầu năm 2026.

Masan Consumer dự kiến chuyển sàn sớm nhất vào cuối năm nay. Ảnh: Minh Khánh.

HĐQT CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (UPCoM: MCH) đã phê duyệt phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Thời điểm niêm yết dự kiến rơi vào quý IV/2025 hoặc trong nửa đầu năm 2026.

Theo nghị quyết, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE sẽ được tính bằng mức bình quân của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi cổ phiếu MCH hủy đăng ký trên UPCoM. Chốt phiên 3/10, cổ phiếu MCH tạm dừng ở mức 128.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 135.000 tỷ đồng (5,1 tỷ USD).

Kế hoạch đưa MCH lên HoSE đã được cổ đông Masan Consumer thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và được HĐQT chính thức phê duyệt vào tháng 3/2025. Bên cạnh đó, Masan Consumer thông báo ngày 22/10 tới sẽ là hạn chót đăng ký tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho ĐHĐCĐ bất thường 2025, dự kiến tổ chức trong tháng 10 hoặc 11 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Masan Consumer thành lập năm 2000, khởi đầu từ ngành hàng gia vị và nay đã mở rộng sang 8 ngành hàng tiêu dùng chính. Các thương hiệu Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư và Nước tăng lực 247 đều đạt doanh thu thường niên trên 2.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu 33.500-35.500 tỷ đồng, tăng trưởng 10-15%, cùng lợi nhuận sau thuế 7.300-7.800 tỷ đồng. Masan Consumer định hướng 3 chiến lược trọng tâm: cao cấp hóa (đặc biệt gia vị, thực phẩm tiện lợi), đổi mới danh mục (đồ uống, chăm sóc cá nhân/gia đình), và Go Global (mục tiêu doanh thu quốc tế tăng ít nhất 20%, tập trung Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Masan Consumer đạt 13.764 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.961 tỷ đồng, lần lượt giảm 1% và 14% so với cùng kỳ.

Minh Khánh

