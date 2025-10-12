Vì sao Lazada quyết đưa 600.000 shop online Hàn Quốc về Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác giữa Lazada và Gmarket được kỳ vọng mở ra làn sóng hàng hóa Hàn Quốc vào Việt Nam. Đây là chiến lược giúp Lazada trong cuộc đua tái định vị thị trường TMĐT nội.

Nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Lazada mới đây đã công bố hợp tác chiến lược với Gmarket - sàn TMĐT hàng đầu đến từ Hàn Quốc - nhằm đưa hơn 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc tiếp cận người tiêu dùng tại Đông Nam Á.

Đây là bước đi quan trọng tiếp nối thỏa thuận liên doanh giữa Tập đoàn Shinsegae và Tập đoàn Alibaba, hướng tới mục tiêu hỗ trợ khoảng 600.000 nhà bán hàng Hàn Quốc mở rộng hoạt động thương mại ra thị trường Đông Nam Á.

Từ ngày 29/9, người tiêu dùng tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam có thể tiếp cận nguồn hàng từ Hàn Quốc, trải dài từ mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm cho tới các sản phẩm gia dụng. Tất cả đều được nhập khẩu chính ngạch với mức giá cạnh tranh.

Theo chuyên gia, giữa bối cảnh thị trường TMĐT khu vực đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về chất lượng và trải nghiệm mua sắm, đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược khu vực của Lazada mà còn thể hiện tham vọng định vị khác biệt của nền tảng này.

Hàng nhập khẩu vươn lên chiếm ưu thế

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Đinh Thị Nho, Giám đốc vận hành (COO) của Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, cho biết thị trường TMĐT toàn cầu năm 2023 đạt quy mô khoảng 791,5 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) dự báo lên tới 30,5%/năm trong giai đoạn 2024-2031.

Tại Việt Nam, TMĐT tiếp tục duy trì đà mở rộng mạnh mẽ. Năm 2024, quy mô thị trường ước đạt 25 tỷ USD , tăng khoảng 20% so với năm trước, chiếm 9% tổng doanh số bán lẻ cả nước. Riêng 6 tháng đầu năm, 4 sàn lớn là Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đã ghi nhận tổng giá trị giao dịch lên tới 222.100 tỷ đồng (tương đương 9- 10 tỷ USD ), phản ánh sức tiêu thụ ổn định của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Gmarket và Lazada có kế hoạch giúp 600.000 nhà bán hàng Hàn Quốc tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Ảnh: ShutterStock.

Đối với TMĐT xuyên biên giới, doanh thu năm 2021 mới chỉ đạt khoảng 3,3 tỷ USD , nhưng dự báo đến năm 2026 có thể chạm mốc 11,1 tỷ USD , tương ứng tốc độ tăng trưởng trung bình 26%/năm.

“TMĐT Việt Nam đã bước vào ngưỡng tỷ USD với dư địa rất lớn. Trong đó, mảng xuyên biên giới còn nhỏ nhưng đang tăng tốc nhanh chóng, mở ra cơ hội đáng kể cho các doanh nghiệp có năng lực”, chuyên gia từ Metric nhận định.

Báo cáo bán niên 2025 mới đây của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cũng cho thấy hàng nhập khẩu đang ngày càng chiếm ưu thế ở phân khúc sản phẩm giá rẻ nhờ lợi thế về giá thành cạnh tranh, mẫu mã phong phú và khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu tiêu dùng phổ thông.

Trên Shopee, nhóm hàng này ghi nhận doanh số khoảng 7.500 tỷ đồng, với hơn 164 triệu sản phẩm được bán ra trong nửa đầu năm nay. Tốc độ tăng trưởng doanh số đạt 6,61%, trong khi sản lượng gần như đi ngang, cho thấy xu hướng người tiêu dùng gia tăng giá trị trung bình mỗi đơn hàng thay vì chỉ mua số lượng lớn như trước.

Để thay đổi cuộc chơi, Lazada cần đảm bảo 3 yếu tố: giá cạnh tranh, logistics ổn định và truyền thông mạnh mẽ Bà Đinh Thị Nho, Giám đốc vận hành (COO) của Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Mặc dù chỉ chiếm khoảng 6% doanh số của Shopee, nhóm hàng nhập khẩu vẫn duy trì được sức tiêu thụ ổn định nhờ mức giá trung bình thấp, khoảng 45.625 đồng/sản phẩm. Thực tế này phản ánh rõ tâm lý ưa chuộng hàng ngoại giá rẻ của người tiêu dùng Việt, đặc biệt ở nhóm sản phẩm phổ thông, nơi yếu tố giá - mẫu mã - tốc độ giao hàng vẫn đóng vai trò quyết định trong lựa chọn mua sắm.

Về khía cạnh cạnh tranh, chuyên gia đánh giá việc hợp tác với Gmarket là nước cờ chiến lược của Lazada trong bối cảnh Shopee và TikTok Shop đang thống lĩnh phân khúc giá rẻ và social commerce. Việc Lazada tập trung vào hàng nhập khẩu chính ngạch, phân khúc trung - cao cấp có thể giúp nền tảng này tăng giá trị đơn hàng (AOV), đồng thời củng cố lòng tin người dùng.

Tuy nhiên, để thực sự thay đổi cục diện cuộc chơi, Lazada cần đảm bảo 3 yếu tố sống còn: giá cạnh tranh, năng lực logistics ổn định và truyền thông mạnh mẽ, nhất quán nhằm khẳng định giá trị khác biệt so với các đối thủ.

Lazada được gì khi chọn Gmarket?

Hiện nay, phần lớn hàng hóa xuyên biên giới vào Việt Nam vẫn đến từ Trung Quốc, chiếm ưu thế rõ rệt cả về số lượng lẫn giá trị giao dịch. Theo các chuyên gia, có 4 nguyên nhân chính lý giải hiện tượng này.

Thứ nhất, yếu tố địa lý gần giúp Trung Quốc có lợi thế lớn về chi phí logistics và thời gian giao hàng, đặc biệt khi các tuyến vận chuyển từ Quảng Tây, Quảng Đông hay Thâm Quyến tới Việt Nam chỉ mất 1-3 ngày. Thứ hai, năng lực sản xuất quy mô lớn giúp hàng Trung Quốc duy trì giá thành cạnh tranh so với các thị trường khác.

Bên cạnh đó, người bán Trung Quốc vốn có nhiều kinh nghiệm vận hành TMĐT xuyên biên giới, với hệ thống hậu cần và thanh toán hoàn thiện, hỗ trợ từ khâu lưu kho, gom hàng tới xử lý đơn quốc tế. Cuối cùng, thị trường này có tính bản địa hóa tốt, không chỉ ở ngôn ngữ và dịch vụ chăm sóc khách hàng, mà còn trong việc nắm bắt thị hiếu tiêu dùng của từng thị trường Đông Nam Á.

“Trong khi đó, các nhà bán hàng đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu thường gặp nhiều rào cản về giá thành, thủ tục hải quan, logistics và chênh lệch ngôn ngữ, khiến việc mở rộng vào thị trường Việt Nam còn hạn chế”, đại diện Metric cho biết.

Chính vì vậy, thỏa thuận hợp tác giữa Lazada và Gmarket được kỳ vọng là bước đi chiến lược, góp phần tháo gỡ những nút thắt này.

10 NGÀNH HÀNG DẪN ĐẦU DOANH SỐ TRÊN 4 SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2025 Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn. Nhãn Làm đẹp Nhà cửa - Đời sống Thời trang nữ Bách hóa - Thực phẩm Thời trang nam Điện gia dụng Mẹ và bé Điện thoại và máy tính bảng Sức khỏe Thể thao và du lịch Doanh số tỷ đồng 35762 26964 26694 12150 11706 11168 10880 10500 10160 8122

Theo thỏa thuận, người tiêu dùng Việt Nam có thể mua sắm trực tiếp các sản phẩm Hàn Quốc với giao diện và danh mục được dịch sang tiếng Việt, cùng dịch vụ giao hàng xuyên biên giới nhanh chóng, miễn phí và chính sách đổi trả trong 30 ngày, do LazMall và Gmarket phối hợp triển khai. Mô hình này không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn thu hẹp rào cản ngôn ngữ, niềm tin và logistics.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Metric cho thấy 3 ngành hàng có doanh số cao nhất trên TMĐT Việt Nam hiện nay gồm Làm đẹp ( 35.762 tỷ đồng ), Nhà cửa - Đời sống ( 26.964 tỷ đồng ) và Thời trang nữ ( 26.694 tỷ đồng ) trong nửa đầu năm 2025. Đáng chú ý, đây cũng chính là những nhóm sản phẩm thế mạnh của Hàn Quốc.

Theo bà Nho, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp các sản phẩm chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng… thay vì phải mua qua kênh xách tay thiếu minh bạch. Họ cũng sẽ được trải nghiệm dịch vụ xuyên biên giới chuẩn hóa của Lazada, bao gồm giao diện tiếng Việt, vận chuyển nhanh, miễn phí và chính sách đổi trả linh hoạt trong 30 ngày.

Ngoài ra, xu hướng này còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn tiêu dùng khi người Việt dần chuyển dịch từ việc ưu tiên hàng giá rẻ sang chú trọng chất lượng, nguồn gốc và uy tín thương hiệu.

Nhìn tổng thể, việc Lazada bắt tay cùng Gmarket không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng, mà còn mở ra hướng đi mới cho TMĐT khu vực, khi cuộc đua không còn xoay quanh giá rẻ, mà là cuộc cạnh tranh về trải nghiệm, chất lượng và niềm tin thương hiệu.