Người Việt mua hơn 50 tỷ tiền bánh trung thu trên sàn thương mại

Doanh số bán bánh trung thu trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đã đạt hơn 50 tỷ đồng trong một tháng.

Người Việt chi hơn 50 tỷ đồng mua bánh trung thu trên sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình.

Theo báo cáo của Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, từ ngày 24/8 đến 22/9, tổng doanh số bán bánh trung thu trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt khoảng 51,7 tỷ đồng với khoảng 796.000 sản phẩm được bán ra.

Trong đó, TikTok Shop dẫn đầu về doanh thu, đạt gần 30 tỷ đồng , cao hơn Shopee ( 20,5 tỷ đồng ) và bỏ xa 2 sàn còn lại là Lazada với doanh số 1,3 tỷ đồng , trong khi Tiki chỉ đạt 34,6 triệu đồng.

Về mức giá, phân khúc 50.000-100.000 đồng được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trên cả 4 sàn, mang về hơn 15 tỷ đồng doanh thu. Ngược lại, các sản phẩm bánh trung thu cao cấp có giá từ 2 triệu đồng trở lên hầu như không ghi nhận doanh thu.

Đáng chú ý, nhóm sản phẩm giá rẻ 10.000-50.000 đồng cũng đạt doanh số hơn 10 tỷ, riêng TikTok Shop chiếm tới 8,1 tỷ đồng .

Theo Metric, phân khúc bánh trung thu 50.000-100.000 đồng được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trên cả 4 sàn.

Theo Metric.vn, nhóm 10 thương hiệu bánh trung thu có doanh số cao nhất chiếm gần 60% tổng doanh số trên các sàn thương mại điện tử. Trong đó, Kinh Đô giữ vị trí áp đảo với 34,1%, tiếp đến là Lâm Thủy 26,2%, Tân Dân Lợi 17,9% và Thanh Dung 9,4%. Các thương hiệu còn lại như Phan Farm, Tân Huê Viên, Hữu Nghị Food, Baker Baking, Kido’s và Bibizan đều dưới 3%.

Ở nhóm sản phẩm bán chạy, các thương hiệu như Tiệm Xuân Tùng và Lâm Thủy chiếm ưu thế nhờ mức giá phổ thông với loại bánh trung thu nướng, dao động 35.000-55.000 đồng/bánh. Các combo bánh mochi trứng muối giá 100.000-130.000 đồng cũng góp mặt trong top sản phẩm được người mua ưa chuộng.

Trong khi đó, sản phẩm cao cấp như hộp bánh Trung thu Kinh Đô gần 400.000 đồng tuy vẫn có mặt trong danh sách bán chạy, nhưng số đơn đặt hàng chỉ bằng 1/10 so với những loại bánh phổ thông.

Tại các kiosk bán dọc vỉa hè TP.HCM, từ hơn một tuần trước, người bán đã treo bảng khuyến mại để kéo khách như "mua 1 thành 2", "mua bánh trung thu tặng bánh pía", "giảm giá sốc 49%"...

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, bánh trung thu là sản phẩm theo mùa vụ, thời hạn sử dụng ngắn nên người tiêu dùng cần chú ý khi mua và sử dụng. Về bao bì, sản phẩm phải còn nguyên vẹn, ghi rõ tên và địa chỉ nhà sản xuất, thành phần, hướng dẫn bảo quản, ngày sản xuất và hạn dùng.

Về chất lượng, bánh cần có hình dáng đồng đều, không nứt vỡ hay biến dạng; màu sắc hài hòa, không mốc; mùi vị đặc trưng, không ôi thiu. Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng bánh hết hạn, không ghi hạn dùng, có dấu hiệu mốc hoặc không rõ nguồn gốc.

Sở này nhấn mạnh việc lựa chọn sản phẩm đạt chuẩn sẽ giúp hạn chế rủi ro mất an toàn thực phẩm trong mùa Trung thu.