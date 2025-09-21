Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bánh trung thu giảm giá, mua 1 tặng 1, bán đầy vỉa hè TP.HCM

  • Chủ nhật, 21/9/2025 17:36 (GMT+7)
  • 17:36 21/9/2025

Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu song nhiều cửa hàng đã sớm treo bảng khuyến mãi, giảm giá từ 30%, thậm chí có nơi hạ tới 50% để thu hút khách.

Sức mua bánh trung thu khá chậm dù đã vào cao điểm, người bán nóng lòng khuyến mãi "khủng" để kéo khách như giảm giá 49%, "mua bánh trung thu tặng bánh pía", tăng chiết khấu với đơn hàng lớn.
Nhiều cửa hàng khuyến mãi "mua 1 tặng 1".
Nhân viên một cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn) đang trưng biển "giảm giá sốc 49%" cho biết khuyến mãi này áp dụng cho dòng bánh Đồng Khánh.
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, nhiều tuyến đường ở TP.HCM được tiểu thương treo những bảng khuyến mãi như mua 1 được 2, giảm nửa giá, giảm giá sốc... để thu hút khách.
Ngoài các loại bánh truyền thống, như nhân thập cẩm, lạp xưởng, thị trường năm nay đa dạng hơn với sự xuất hiện các loại bánh hiện đại như mochi trứng chảy, đậu xanh, lá dứa, khoai môn... kết hợp với các set quà sang trọng.
Trái ngược với cảnh chờ khách mỏi mắt ở nhiều nơi, một số cơ sở làm bánh Trung thu gia truyền tại phường Sài Gòn (quận 1 cũ) lại luôn trong tình trạng tấp nập.
Không treo biển khuyến mãi, không giảm giá, nhưng người mua vẫn xếp hàng đến đêm để chờ mua bánh trung thu.
Nhiều gia đình sẵn sàng bỏ ra số tiền cao hơn để có được hộp bánh đúng vị Trung thu, thay vì ham rẻ nhưng không rõ nguồn gốc.
Nhìn chung, thị trường bánh trung thu 2025 ghi nhận sự đa dạng về mẫu mã, chất lượng nhưng giá bánh trung thu nhích nhẹ trong khi sức mua chưa tăng mạnh. Không khí nhộn nhịp quen thuộc của mùa trung thu dường như đã nhường chỗ cho sự cân nhắc, thận trọng trong chi tiêu, phản ánh sự thay đổi trong cách mua sắm.

