Kinh doanh

Thương hiệu nào có doanh số 'khủng' nhất trên sàn thương mại điện tử?

  • Chủ nhật, 2/11/2025 17:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Apple thu hơn 2.500 tỷ đồng trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam trong quý III/2025, tăng 72% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị thế gian hàng dẫn đầu.

Apple dẫn đầu doanh số bán hàng trên 4 sàn TMĐT. Ảnh: Xuân Sang.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong quý III, Apple tiếp tục giữ vị trí số một về doanh số trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam, đạt 2.509 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng mạnh này phản ánh nhu cầu tiêu dùng bùng nổ với các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là dòng iPhone 17 series trong bối cảnh sức mua thiết bị điện tử phục hồi sau nửa đầu năm chững lại.

Trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu có doanh số cao nhất quý, Apple dẫn đầu, theo sau là Samsung với 821 tỷ đồng (tăng 21%) và Top Gia - thương hiệu thuộc nhóm hàng Nhà cửa và Đời sống - đạt 506 tỷ đồng (+156%). Ở nhóm thương hiệu công nghệ, Xiaomi cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 25%.

Nhóm hàng điện thoại và máy tính bảng tiếp tục là lĩnh vực sôi động nhất trên sàn TMĐT. Trong đó, 5 thương hiệu dẫn đầu gồm Apple, Samsung, Xiaomi, Goqiodoq và Oppo.

Về phía cửa hàng, Apple Flagship Store đứng đầu bảng với doanh số tăng 113%, theo sau là Viettel Store - AAR tăng 123% và Minh Tuan Mobile Official tăng 134%. Các cửa hàng này đều đạt mức tăng trưởng nổi bật trên Shopee. Đây cũng là nền tảng giữ vai trò dẫn đầu trong mảng thiết bị điện tử.

Bên cạnh nhóm điện thoại, ngành hàng máy tính, laptop và thiết bị văn phòng cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong quý III. Colorful là thương hiệu tăng mạnh nhất với mức 668%, theo sau là Xiaomi (+107%) và Lenovo (+59%).

Apple đứng thứ tư trong nhóm này với mức tăng 51% so với cùng kỳ năm 2024. Ở chiều ngược lại, Dell giảm 18%, MSI giảm 4% và Asus giảm nhẹ 2%.

gian hang apple chinh hang, mua apple tmdt anh 1

Apple có doanh số bán hàng gấp 3 lần gian hàng xếp ngay sau. Ảnh: Metric.

Dữ liệu từ Metric.vn cho thấy người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưu tiên các sản phẩm công nghệ và thiết bị phục vụ công việc, học tập cũng như chăm sóc cá nhân. Các thương hiệu như Apple, Samsung hay Xiaomi duy trì vị thế ổn định nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, mở rộng kênh bán trực tuyến và hệ sinh thái thiết bị đồng bộ.

Metric.vn dự báo doanh số TMĐT quý IV sẽ đạt khoảng 105.000 tỷ đồng, tăng 1% so với quý III, với sản lượng hàng hóa ước đạt 1,069 triệu sản phẩm, tăng 8%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các chiến dịch siêu khuyến mãi 11/11 và 12/12, khi nhu cầu mua sắm điện tử, gia dụng và thời trang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Ngoài ra, sự phát triển của các kênh bán hàng đa nền tảng, đặc biệt là livestream và flash sale, cùng đầu tư mạnh vào logistics và giao hàng nhanh, đang giúp các sàn TMĐT củng cố niềm tin người tiêu dùng, duy trì đà tăng trưởng ổn định và tiến tới giai đoạn phát triển bền vững hơn.

Minh Khánh

gian hàng apple chính hãng mua apple tmdt Tiền mã hóa iPhone Lazada Shopee shopee lazada tiktok shop metric sàn thương mại điện tử

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Lazada

    Lazada

    Lazada là một sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp sản phẩm nhiều ngành hàng khác nhau như nội thất, điện thoại máy tính bảng, thời trang và phụ kiện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đồ chơi và đồ dùng thể thao. Lazada là một phần của công ty thương mại điện tử đa quốc gia Lazada Group thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba.

    • Thành lập: 2012
    • Trực thuộc: Tập đoàn Alibaba

  • Shopee

    Shopee

    Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena). Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Philipines.

    • Thành lập: 2015
    • Trực thuộc: Tập đoàn SEA

