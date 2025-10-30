TP.HCM phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm không rõ xuất xứ

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện một cơ sở kinh doanh tại phường Long Trường mua bán, chứa trữ thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Một sản phẩm bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện tại cơ sở kinh doanh ở phường Long Trường, TP.HCM. Ảnh: DMS.

Ngày 30/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết Đội QLTT số 9 đã phối hợp với UBND phường Long Trường kiểm tra đột xuất một điểm chứa trữ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra ban đầu, đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ hơn 1.000 đơn vị sản phẩm là thực phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhập lậu.

Tổng trị giá hàng hóa hơn 30 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, tình trạng hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong ngành thực phẩm. Sự xuất hiện tràn lan của những loại hàng hóa này khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào chất lượng sản phẩm trên thị trường.

Người tiêu dùng khó phân biệt giữa hàng thật và hàng giả, dẫn đến tâm lý nghi ngờ, e ngại khi mua sắm. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, doanh thu của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chân chính.

Chi cục QLTT TP.HCM cho biết hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu thường được sản xuất và tiêu thụ dưới dạng nhỏ lẻ, không có địa chỉ cố định hoặc chứa trong các nhà trọ, nhà ở cho thuê.

Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT TP.HCM đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm của cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Long Trường. Ảnh: DMS.

Thực tế này khiến công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, việc xác định nguồn gốc và xử lý vi phạm càng trở nên phức tạp. Công tác truy xuất nguồn gốc theo phương pháp thủ công, dựa trên giấy tờ không còn đủ sức răn đe và ngăn chặn.

Vì vậy, Chi cục QLTT TP.HCM cho rằng cần tổ chức các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại khi sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu và cách nhận biết sản phẩm chính hãng.

Việc trang bị kiến thức cho người tiêu dùng sẽ giúp họ tự bảo vệ mình và góp phần giảm cầu đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chi cục QLTT TP.HCM đề xuất Nhà nước xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung, đây sẽ là công cụ minh bạch để người tiêu dùng có thể tự tra cứu, xác thực thông tin nguồn gốc, chất lượng sản phẩm; đồng thời tạo kênh phản ánh hiệu quả để tham gia vào quá trình giám sát thị trường.

Hệ thống này cũng sẽ trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp ngành thực phẩm, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM xác định trong quý cuối năm sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm; thực hiện các đợt cao điểm tấn công, kiểm tra; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.