TP.HCM phát hiện 1.500 chiếc áo khoác '3 không' trên chợ mạng

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện một hộ kinh doanh tại xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ) chào bán áo khoác không nhãn mác, nguồn gốc và hóa đơn trên mạng xã hội.

Đội QLTT số 13, Chi cục QLTT TP.HCM đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm của hộ kinh doanh áo khoác tại xã Bà Điểm. Ảnh: DMS.

Ngày 23/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết Đội QLTT số 13 đã phối hợp với UBND xã Bà Điểm phát hiện một hộ kinh doanh trên địa bàn đang chứa trữ và chào bán khoảng 1.500 chiếc áo khoác không có nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp trên mạng xã hội.

Tổng giá trị niêm yết của số hàng này là 75 triệu đồng. Đội QLTT số 13 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Đội QLTT số 13 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, giám sát hoạt động kinh doanh; tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Đồng thời, Đội sẽ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hiện, Chi cục QLTT TP.HCM đang tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng, cũng như kế hoạch của cơ quan này về việc tập trung triển khai công tác về thương mại điện tử 3 tháng cuối năm.

Trước đó, trong quý III, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM 9 vụ có dấu hiệu tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đồng thời, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 46 vụ vi phạm hành chính. Trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 5,3 tỷ đồng . Tổng số tiền phạt hành chính hơn 1,2 tỷ đồng .

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại vẫn không có dấu hiệu giảm.

Các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc di chuyển vào địa bàn thành phố được tập kết tại các kho hàng, điểm trung chuyển, chứa trữ và được bày bán, kinh doanh tại các tuyến phố du lịch, địa bàn trọng điểm, trung tâm thương mại.

Trong đó, nổi cộm là những nguồn hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử. Các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng đã tận dụng triệt để các nền tảng trực tuyến (website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử) để hoạt động khiến tình hình diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.

Trước tình hình này, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM xác định trong quý cuối năm sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm; thực hiện các đợt cao điểm tấn công, kiểm tra; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.