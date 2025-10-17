Bán hàng giả trên kênh online ngày càng tinh vi

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, tình hình diễn ra phức tạp, khó kiểm soát khi các đối tượng buôn bán hàng giả, không rõ nguồn gốc tận dụng triệt để các nền tảng trực tuyến để kinh doanh.

Nhiều vụ việc hàng giả, hàng kém chất lượng được chào bán trên nền tảng trực tuyến đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 16/10, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã có báo cáo tình hình hoạt động quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV.

Trong báo có nêu rõ trong quý III, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và phát hiện 46 vụ vi phạm, xử phạt hành chính trên 1,2 tỷ đồng . Đồng thời, đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Dựa trên kết quả này, Chi cục Quản lý thị trường TP đánh giá trong quý III, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại vẫn không có dấu hiệu giảm, đặc biệt là các mặt hàng giả thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc di chuyển vào địa bàn thành phố được tập kết tại các kho hàng, điểm trung chuyển, chứa trữ và được bày bán, kinh doanh tại các tuyến phố du lịch, địa bàn trọng điểm, trung tâm thương mại.

Trong đó, nổi cộm là những nguồn hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử. Các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng đã tận dụng triệt để các nền tảng trực tuyến (website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử) để hoạt động khiến tình hình diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.

Trước tình hình này, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM xác định trong quý cuối năm, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm. Đồng thời tăng cường hợp tác, đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để công tác kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm tấn công, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường rà soát, kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định đối với hoạt động quảng cáo thuốc, sữa, thực phẩm.

Song song, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo đó, người đứng đầu lực lượng quản lý thị trường ở từng cấp chịu trách nhiệm chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường.