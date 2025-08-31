Đã chi gần 5.700 tỷ đồng tặng quà Tết Độc lập

Đến 16h30 ngày 30/8, Kho bạc Nhà nước đã chi gần 5.700 tỷ đồng tặng công dân, đạt hơn 53% so với dự toán là hơn 10.700 tỷ đồng.

Món quà Tết độc lập đã đến tay nhiều người dân trong ngày 31/8. Ảnh: Đinh Hà.

Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết đến 16h30 ngày 31/8, cơ quan này đã chi gần 5.700 tỷ đồng quà tặng công dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đạt hơn 53% so với dự toán (hơn 10.700 tỷ đồng ).

Trong đó, chi trả bằng tiền mặt chiếm gần như tuyệt đối với gần 5.690 tỷ đồng (99,83%), chuyển khoản gần 10 tỷ đồng (0,17%).

Đáng chú ý, một số địa phương đã hoàn thành hoặc vượt mức dự toán chi như Nghệ An (112,8%), Thanh Hóa (101,48%), Đà Nẵng (100,31%), Bắc Ninh (100,02%), Lai Châu (100,23%). Các địa phương có tỷ lệ chi đạt cao gồm Hưng Yên (99,96%), Quảng Ninh (99,78%), Quảng Trị (99,68%), Hà Tĩnh (98,62%), Lạng Sơn (97,4%)...

Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hóa là 3 địa phương hiện có số chi trả lớn nhất. Trong đó, Hà Nội đã chi 576 tỷ đồng (đạt 68% dự toán), Nghệ An 425 tỷ, Thanh Hóa 433 tỷ đồng .

Một số địa phương có tỷ lệ chi trả dưới 30% như Cao Bằng, An Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi...

Để đảm bảo chuyển quà tặng Quốc khánh đến người dân trước ngày 2/9, Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống bố trí đầy đủ công chức (kể cả lãnh đạo và chuyên viên) trực làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9. Việc chi trả, thanh toán phải diễn ra thông suốt, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian quy định.

Đồng thời, Giám đốc Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc bố trí bộ phận thường trực, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ Kho bạc các khu vực thông qua đầu mối hỗ trợ đã được công bố.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực được yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai, bảo đảm chính sách an sinh xã hội và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đến với người dân một cách kịp thời, minh bạch, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Nhiệm vụ trao quà tặng đang được các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo chủ trương của Bộ Chính trị, mỗi công dân Việt Nam đều được tặng quà 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kinh phí chi trả được bố trí từ ngân sách Trung ương năm 2025 và đã được chuyển về các địa phương để triển khai. Thời gian chi trả chính thức bắt đầu từ ngày 30/8 và yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9.

Người dân có thể nhanh chóng liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID vào tài khoản ngân hàng qua các bước:

- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất và đăng nhập

- Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID chọn "An sinh xã hội", sau đó chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" để khai báo thông tin.

- Bước 3: Chọn ngân hàng liên kết và điền chính xác số tài khoản ngân hàng.

- Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản, nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng nếu có

- Bước 5: Xác nhận, sau đó màn hình sẽ hiển thị "Gửi yêu cầu thành công".

Hiện, 28 ngân hàng và ví điện tử đã liên kết với ứng dụng VNeID để tạo lập tài khoản an sinh xã hội gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank, Techcombank, BVBank, MSB, BaoViet, ABBank, VPBank, SaigonBank, Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.