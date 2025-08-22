Có gì ở xã ngoại thành Hà Nội mà Vingroup, Mường Thanh muốn rót tiền?

Việc các tập đoàn bất động sản như Mường Thanh, Vingroup, Ecopark tìm cơ hội đầu tư ở các địa phương ven đô như xã Tam Hưng mở ra kỳ vọng cải thiện nguồn cung nhà ở cho Hà Nội.

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, vừa xuất hiện trở lại khi làm việc cùng lãnh đạo xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai cũ, TP Hà Nội) về tình hình triển khai dự án khu đô thị Mỹ Hưng.

Buổi làm việc không chỉ đánh dấu sự tái xuất của vị đại gia này kể từ tháng 4/2023 khi bị truy tố tội Lừa dối khách hàng trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội, và mà còn là lần hiếm hoi ông trực tiếp tham gia các hoạt động liên quan đến bất động sản ở Hà Nội trong nhiều năm qua.

Vingroup, Ecopark cũng đề xuất đầu tư dự án

Thực tế, khu vực xã Tam Hưng không chỉ thu hút Mường Thanh. Thời gian gần đây, một số tập đoàn bất động sản lớn cũng đã đến đây tìm cơ hội đầu tư.

Địa bàn này nằm ở phía nam Hà Nội, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy và Thanh Văn trong đợt sắp xếp các đơn vị hành chính vừa qua. Hiện, xã Tam Hưng mới có diện tích 29,45 km2, trong đó đất đô thị chiếm khoảng 33%.

Kinh tế xã Tam Hưng chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nổi bật là trồng lúa chất lượng cao, rau màu và nuôi trồng thủy sản... Toàn xã có 2 cụm công nghiệp là Thanh Thùy giai đoạn 2 và Thanh Văn - Tân Ước. Địa phương chưa có các dự án bất động sản nổi bật được triển khai.

Trong buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh mới đây, lãnh đạo xã Tam Hưng cho biết địa phương đang tập trung cho công tác quy hoạch phân khu và quy hoạch vùng, hướng tới hình thành các khu đô thị thông minh dọc các trục giao thông quan trọng, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ.

Một số dự án lớn đã được định hướng như khu đô thị phía Tây đường Vành đai 4 (gần 700 ha), khu đô thị Mỹ Hưng (khoảng 200 ha) cùng một số dự án trọng điểm khác.

Riêng với dự án Mỹ Hưng, quỹ đất phát triển dự án vốn là phần thanh toán cho công trình đường trục phía nam tỉnh Hà Tây cũ trước khi sáp nhập Hà Nội, đồng thời nằm trong tổng thể khu đô thị Thanh Hà trải rộng trên 2 quận Hà Đông và Thanh Oai cũ.

Do hạn chế về tài chính và bối cảnh thị trường "đóng băng" nhiều năm trước, dự án này bị bỏ hoang thời gian dài. Đến năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh chi khoảng 3.500 tỷ đồng mua lại và đặt mục tiêu đưa Thanh Hà thành một trong những khu đô thị lớn nhất cả nước.

Trao đổi với Mường Thanh, chính quyền địa phương kỳ vọng dự án Mỹ Hưng khi được triển khai sẽ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển đô thị tại khu vực phía nam Hà Nội.

Cách đây gần một tháng, lãnh đạo xã đã có buổi làm việc với Vingroup để trao đổi về ý tưởng quy hoạch khu đô thị mới. Trước đó, hồi tháng 4, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng đề xuất dự án khu đô thị quy mô gần 1.500 ha, trải rộng trên nhiều xã, trong đó có Tam Hưng, với tổng vốn khoảng 75.000 tỷ đồng .

Cuối tháng 7, một tập đoàn lớn khác là Ecopark cũng làm việc với chính quyền xã Tam Hưng để giới thiệu định hướng đầu tư. Doanh nghiệp này bày tỏ mong muốn phát triển khu đô thị xanh, bền vững và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng địa phương trong nghiên cứu, thực hiện dự án.

Nhiều kỳ vọng ở bất động sản ven đô

Theo các chuyên gia, việc nhiều tập đoàn bất động sản lớn quan tâm đến Tam Hưng phản ánh xu thế dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn từ khu vực nội đô ra vùng ven. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Hà Nội ngày càng hạn chế, giá bán liên tục ở mức cao và nguồn cung khan hiếm, các khu vực ngoại thành với lợi thế quỹ đất rộng, kết nối hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang trở thành lựa chọn thay thế.

Báo cáo gần đây của Savills cho biết quỹ đất trong các đại đô thị từng cung cấp nguồn cung lớn, giá hợp lý cho thị trường Hà Nội như Vinhomes Ocean Park hay Vinhomes Smart City cơ bản đã cạn kiệt. Do đó, việc phát triển các dự án mới để hạ nhiệt thị trường sẽ "trông cậy" vào khu vực ngoại thành.

Dữ liệu của hãng dịch vụ này cũng cho hay giai đoạn 2026-2027, Hà Nội có thể đón thêm 46.600 căn hộ đến từ 43 dự án mới. Nguồn cung mới dự kiến dịch chuyển ra các khu vực xa trung tâm hơn, với giá bán "mềm" hơn các dự án đang mở bán hiện tại, từ đó hạ nhiệt mặt bằng giá căn hộ.

Theo giám đốc một sàn môi giới bất động sản tại Hoàng Mai, nguồn cung nhà ở khu vực phía nam thành phố như Hoàng Mai, Yên Sở, Thanh Trì... đang được thúc đẩy, song nền giá tại các dự án hiện hữu vẫn neo cao. Thị trường đang chờ đợi các dự án với mức giá dễ tiếp cận hơn, qua đó cân đối lại tình trạng bất hợp lý trong khả năng sở hữu nhà ở hiện nay tại Thủ đô.

Tuy nhiên theo ông, dù có nhiều tiềm năng, việc hiện thực hóa các dự án lớn ở các xã ven đô vẫn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng, tính khả thi của quy hoạch và khả năng triển khai thực tế của các chủ đầu tư. Bài học từ dự án Mỹ Hưng nhiều năm chậm tiến độ cho thấy các kế hoạch đầu tư nếu thiếu quyết liệt có thể kéo dài, ảnh hưởng đến kỳ vọng của địa phương.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản (VARS) cho rằng việc các chủ đầu tư tìm đến các xã ven đô tìm hiểu cơ hội đầu tư là một tín hiệu tốt của thị trường, tạo nên kỳ vọng gia tăng nguồn cung nhà ở với giá hợp lý. Song, ông cho rằng hạ tầng và khả năng kết nối là yếu tố căn cơ để tạo thanh khoản, thu hút người dân về ở thực, thay vì phục vụ nhu cầu đầu tư, đầu cơ.