Dragon Capital trở lại làm cổ đông lớn tại PNJ

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital mua thêm 522.000 cổ phiếu PNJ, nâng sở hữu lên 5,06% vốn điều lệ và chính thức quay lại vị thế cổ đông lớn từ ngày 12/2.

Dragon Capital chính thức trở lại vị thế cổ đông lớn tại PNJ kể từ ngày 12/2. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn vừa được CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) công bố, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã mua vào tổng cộng 522.000 cổ phiếu PNJ trong phiên 10/2, qua đó nâng lượng nắm giữ từ 16,73 triệu cổ phiếu (4,91%) lên 17,26 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,06% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, nhóm chính thức trở lại vị thế cổ đông lớn kể từ ngày 12/2.

Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) mua 60.000 cổ phiếu, nâng sở hữu lên 7,62 triệu cổ phiếu (2,23%) và tiếp tục là đơn vị nắm giữ nhiều PNJ nhất trong nhóm.

Bill & Melinda Gates Foundation Trust mua thêm 80.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,07%. DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 282.000 cổ phiếu, tăng sở hữu lên 0,83 triệu cổ phiếu (0,24%). Hanoi Investments Holdings Limited mua thêm 100.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,52%.

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 10/2 ở mức 112.900 đồng/cổ phiếu, nhóm quỹ ước chi gần 60 tỷ đồng cho đợt giao dịch này.

Trước đó, Dragon Capital từng không còn là cổ đông lớn tại PNJ sau khi DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 100.000 cổ phiếu trong phiên 8/5/2025, khiến tỷ lệ sở hữu của cả nhóm giảm xuống dưới 5%.

Động thái quay lại vị thế cổ đông lớn diễn ra trong bối cảnh PNJ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm vừa qua, doanh thu thuần công ty này đạt 34.976 tỷ đồng . Mảng trang sức tiếp tục là trụ cột, chiếm 81% tổng doanh thu, trong đó bán lẻ chiếm 70% và bán sỉ 11%.

Đáng chú ý, dù doanh thu hợp nhất giảm so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế nhà bán lẻ trang sức này vẫn đạt 2.829 tỷ đồng , tăng 34% so với mức lãi kỷ lục của năm ngoái. Với kết quả này, PNJ đã vượt 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nhờ dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu khi doanh thu bán lẻ trang sức tăng mạnh trong khi doanh thu vàng 24K giảm đến 43% so với cùng kỳ đã giúp PNJ cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh. Biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2025 đạt 22%, tăng mạnh so với mức 17,6% của năm 2024.

Hiện tại, PNJ vẫn là doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc, đá quý lớn nhất thị trường xét theo số lượng điểm bán, với tổng cộng 431 cửa hàng, gồm 424 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.