'Tay ngang' lấn sân làm bất động sản

Trong các ngành kinh tế, bất động sản luôn được xem là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất bởi tiềm năng khai thác lớn, mang lại lợi nhuận cao nên nhiều doanh nghiệp “tay ngang” sẵn sàng “bẻ lái” đổ vốn đầu tư cho lĩnh vực này.

Vốn là doanh nghiệp chuyên về sản xuất da giày nhưng từ cuối năm 2020, TBS Group đã lấn sân sang mảng phát triển bất động sản bằng việc thành lập công ty con TBS Land để triển khai 2 dự án mới là dự án căn hộ cao cấp Green Square Garden và Khu đô thị Hồ Gươm Xanh.

Hiện tại, dự án Green Square Garden đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Chủ đầu tư đang chạy rumor với giá khoảng 80 triệu đồng/m2.

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng dự kiến triển khai dự án Đức Giang Residence tại quận Long Biên, Hà Nội với quy mô 1.000 căn chung cư và 60 căn nhà liền kề thấp tầng. Dự án được thực hiện do công ty có sẵn quỹ đất từ trước, dù bản thân không đặt trọng tâm vào kinh doanh bất động sản.

Trong tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2025, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm sẽ bổ sung mục 9 vào khoản 1 Điều 4 của Điều lệ công ty, quy định về ngành nghề kinh doanh. Nội dung bổ sung liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. Các hoạt động liên quan sẽ bao gồm mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở cùng các hoạt động kinh doanh bất động sản khác.

Sau giai đoạn tập trung cho ngành thép và vật liệu xây dựng, Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ đang từng bước dịch chuyển chiến lược, khi quay trở lại lĩnh vực bất động sản. Theo định hướng vừa được công bố, Hoa Sen đặt mục tiêu tham gia phát triển khoảng 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động tại TPHCM trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của TPHCM.

Tuy nhiên, thông tin Tập đoàn Hoa Sen tham gia mảng nhà ở xã hội không mới. Từ giữa năm ngoái, doanh nghiệp này đã đăng ký thực hiện 2 dự án ở Đồng Nai, trong đó một dự án có quy mô 478 căn hộ tại TP. Biên Hòa (cũ) với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng và một dự án 1.800 căn hộ tại huyện Nhơn Trạch (cũ), với vốn đầu tư khoảng hơn 1.000 tỷ đồng .

Cuộc đua bất động sản công nghiệp

Công ty CP Tôn Đông Á vừa thông qua nghị quyết về việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó, doanh nghiệp sẽ góp 100% vốn để thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Á với vốn điều lệ 80 tỷ đồng . Công ty này đặt trụ sở tại số 18 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TPHCM và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tôn Đông Á dự kiến nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ của công ty này.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo GDA đã đề cập kế hoạch góp vốn trực tiếp hoặc thông qua công ty con để thành lập pháp nhân mới trong ngành bất động sản. Việc thành lập công ty trên được xem là bước cụ thể hóa định hướng đã được cổ đông thông qua.

Hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi khác cũng lấn sân qua mảng bất động sản công nghiệp.

Theo định hướng ban đầu, mảng mới sẽ được triển khai theo lộ trình thận trọng, phù hợp năng lực và diễn biến thị trường. Doanh nghiệp dự kiến tập trung vào bất động sản gắn với công nghiệp, logistics hoặc phục vụ sản xuất, thay vì dàn trải sang phân khúc nhà ở thương mại.

Trước đó vào năm 2023, Tôn Đông Á thông qua Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng mua lại 95% vốn điều lệ Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xây dựng Tổng hợp SBC Miền Trung - chủ đầu tư dự án nhà ở Khu đô thị SBC miền Trung quy mô hơn 5,5 ha.

Tương tự, Tập đoàn Hòa Phát cũng tiếp tục mở rộng mảng bất động sản đầu tư cho thuê. Hiện, Tập đoàn Hòa Phát sở hữu quỹ đất khu công nghiệp hơn 1.133 ha, tập trung tại Hưng Yên và Hà Nam. Ba khu công nghiệp lớn đang vận hành gồm Phố Nối A (Hưng Yên), Hòa Mạc (Hà Nam) và Yên Mỹ II (Hưng Yên).

Ngoài ra, Hòa Phát triển khai dự án nhà ở xã hội quy mô 31 ha tại khu công nghiệp Yên Mỹ II với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng , đồng thời xúc tiến thủ tục đầu tư thêm 3 khu công nghiệp mới.