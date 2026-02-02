Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thay đổi quan trọng về thủ tục thuế tại Hà Nội từ hôm nay

  • Thứ hai, 2/2/2026 10:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ hôm nay (2/2), người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội để nộp thủ tục hành chính thuế, không phụ thuộc địa giới hành chính. 

Thuế TP Hà Nội thông báo, từ ngày 2/2, triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại điểm phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Riêng sáng thứ Bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế. Người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.

Thuế Hà Nội lưu ý, đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính), người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp "Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế" tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Thuế TP Hà Nội và các Thuế cơ sở tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công dưới đây:

STTĐiểm Phục vụ HCCĐịa chỉ
1Chi nhánh số 1258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ
2Tây HồSố 657, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ
3Nghĩa ĐôSố 45 đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô
4Thanh XuânNgõ 11, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân
5Hoàn KiếmSố 126 phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm
6Ba ĐìnhSố 18B Lê Hồng Phong, phường Ba Đình
7Ô Chợ DừaSố 61 phố Hoàng Cầu, Phường Đống Đa
8Lê Thanh NghịSố 39 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai
9Bùi Huy BíchSố 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai
10Từ LiêmSố 1, phố Huy Du, phường Từ Liêm
11Tây TựuSố 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu
12Hoài ĐứcSố 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức
13Việt HưngSố 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng
14Gia LâmSố 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm
15Hà ĐôngSố 02, Phố Hà Cầu, Phường Hà Đông
16Chương MỹSố 03, TDP Yên Sơn, Phường Chương Mỹ
17Quốc OaiSố 27, Đường 17/8, xã Quốc Oai
18Đông AnhSố 66-68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh
19Sóc Sơnthôn Lương Châu, xã Sóc Sơn
20Quang MinhSố 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh
21Đan PhượngSố 105 Phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng
22Phúc ThọSố 39 đường Lạc Trị, Tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ
23Thạch ThấtSố 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất
24Mỹ ĐứcSố 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức
25Vân ĐìnhSố 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình
26Thanh OaiSố 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai
27Thanh TrìSố 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì
28Phú XuyênTiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên
29Thường TínĐường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín
30Sơn TâySố 19, Hoàng Diệu, phường Sơn Tây
31Quảng OaiSố 4, đường Gò Sóc, xã Quảng Oai

Nhận tiền thưởng Tết, có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người lao động trúng thưởng trong tiệc tất niên, nếu giá trị phần thưởng trên 10 triệu đồng cũng thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.

19:51 30/1/2026

Cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm nộp thuế như thế nào?

Thuế TP. Hà Nội cho biết từ 2026, chính sách thuế với hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê BĐS có sự thay đổi. Cơ quan thuế đã hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động này.

16:10 29/1/2026

Tiền lương, tiền công từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản

Các khoản chi tiền lương, tiền công trả cho người lao động, với giá trị từng lần từ 5 triệu đồng trở lên, chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

15:28 28/1/2026

Việt Linh/Tiền Phong

