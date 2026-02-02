Thay đổi quan trọng về thủ tục thuế tại Hà Nội từ hôm nay

Thuế TP Hà Nội thông báo, từ ngày 2/2, triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại điểm phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn TP Hà Nội.
Theo đó, hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Riêng sáng thứ Bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế. Người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.
Thuế Hà Nội lưu ý, đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.
Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính), người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.
Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp "Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế" tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Thuế TP Hà Nội và các Thuế cơ sở tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công dưới đây:
|STT
|Điểm Phục vụ HCC
|Địa chỉ
|1
|Chi nhánh số 1
|258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ
|2
|Tây Hồ
|Số 657, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ
|3
|Nghĩa Đô
|Số 45 đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô
|4
|Thanh Xuân
|Ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân
|5
|Hoàn Kiếm
|Số 126 phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm
|6
|Ba Đình
|Số 18B Lê Hồng Phong, phường Ba Đình
|7
|Ô Chợ Dừa
|Số 61 phố Hoàng Cầu, Phường Đống Đa
|8
|Lê Thanh Nghị
|Số 39 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai
|9
|Bùi Huy Bích
|Số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai
|10
|Từ Liêm
|Số 1, phố Huy Du, phường Từ Liêm
|11
|Tây Tựu
|Số 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu
|12
|Hoài Đức
|Số 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức
|13
|Việt Hưng
|Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng
|14
|Gia Lâm
|Số 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm
|15
|Hà Đông
|Số 02, Phố Hà Cầu, Phường Hà Đông
|16
|Chương Mỹ
|Số 03, TDP Yên Sơn, Phường Chương Mỹ
|17
|Quốc Oai
|Số 27, Đường 17/8, xã Quốc Oai
|18
|Đông Anh
|Số 66-68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh
|19
|Sóc Sơn
|thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn
|20
|Quang Minh
|Số 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh
|21
|Đan Phượng
|Số 105 Phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng
|22
|Phúc Thọ
|Số 39 đường Lạc Trị, Tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ
|23
|Thạch Thất
|Số 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất
|24
|Mỹ Đức
|Số 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức
|25
|Vân Đình
|Số 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình
|26
|Thanh Oai
|Số 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai
|27
|Thanh Trì
|Số 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì
|28
|Phú Xuyên
|Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên
|29
|Thường Tín
|Đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín
|30
|Sơn Tây
|Số 19, Hoàng Diệu, phường Sơn Tây
|31
|Quảng Oai
|Số 4, đường Gò Sóc, xã Quảng Oai