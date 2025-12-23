Lý do Bộ Xây dựng muốn sửa 2 luật về bất động sản trong 2026

Bộ Xây dựng cho biết đơn vị này được giao sẽ nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở và Kinh doanh bất động sản trong năm 2026. Việc sửa luật nhằm minh bạch hóa thị trường bất động sản, góp phần kéo giảm giá bất động sản.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2026, sẽ tập trung nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Sẽ sửa luật để kéo giảm giá bất động sản

Theo đó, Bộ này sẽ chú trọng đến việc nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thúc đẩy phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ này sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản hướng dẫn hai luật trên.

Luật Nhà ở và Kinh doanh bất động sản sẽ được sửa vào năm 2026.

Đồng thời, Bộ Xây dựng triển khai vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ và kết nối liên thông từ trung ương tới địa phương.

Bộ Xây dựng thực hiện công khai, minh bạch thông tin thị trường bất động sản; tạo điều kiện thuận lợi trong khai thác thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân và chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp về kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết vài năm gần đây, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền tăng cao, bình quân 10-15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Tương tự, giá các loại hình khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp... đều tăng theo các năm.

Tại Hà Nội, quý III/2025, phân khúc chung cư dao động trung bình mỗi m2 khoảng 70-80 triệu đồng, trong khi liền kề, biệt thự lên ngưỡng 100-200 triệu đồng/m2. Tương tự ở TP.HCM, giai đoạn 2018-2024, giá căn hộ tăng từ 35 triệu đồng lên hơn 91 triệu đồng/m2.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 22/12, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh xác nhận năm 2026, Bộ sẽ sửa 2 luật trên.

Được biết, Luật Kinh doanh Bất động sản, Nhà ở năm 2023 chính thức có hiệu lực từ 1/8/2024.

Cần sửa những gì?

Cũng trao đổi với PV, ông Phạm Đức Toản - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản EZ Việt Nam cho biết 2 Luật: Kinh doanh Bất động sản và Nhà ở cần phải sửa.

Theo đó, ông Toản cho rằng thứ nhất là các quy định về thu hồi đất và đấu thầu, đấu giá. Nhiều dự án đất ở đô thị dưới 20 ha hoặc không hình thành đơn vị ở đang gặp bế tắc, vì không đủ điều kiện thu hồi đất, trong khi địa phương lại không đủ nguồn lực để đấu giá, còn doanh nghiệp thì rất khó tự thỏa thuận đền bù với hàng trăm hộ dân.

Với nhà ở xã hội trong Luật Nhà ở, ông Toản cho rằng cần mở rộng đối tượng được mua.

“Hiện nay, chúng ta đang bó hẹp quá, khiến nhiều người phải ‘lách luật’. Trong bối cảnh địa giới hành chính mở rộng, khoảng cách đi lại lớn, nhiều người có nhu cầu thực sự nhưng không đủ điều kiện tiếp cận”, ông Toản nói.

Ông Toản cho biết thêm bài toán lợi nhuận cho chủ đầu tư nhà ở xã hội cũng là vấn đề cần xem lại. “Biên lợi nhuận hiện nay quá thấp, trong khi giá vật liệu, nhân công đều tăng mạnh. Thậm chí có dự án làm xây lắp còn lỗ. Nếu không điều chỉnh chính sách, rất khó thu hút các doanh nghiệp có năng lực thực sự tham gia”, ông Toản nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Toản cũng cho rằng cần xem xét lại quy định cứng nhắc về việc tách biệt hoàn toàn nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong cùng một dự án.

“Quy định này đang gây khó cho doanh nghiệp, trong khi phần diện tích thương mại - dịch vụ thực tế lại rất khó kinh doanh”, ông Toản nói.