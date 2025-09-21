Giá chung cư Đà Nẵng 'nhảy múa'

Không chỉ đất nền "sốt" sau khi sáp nhập, rất nhiều khu chung cư ở Đà Nẵng cũng nhảy giá đến chóng mặt. Nhất là khu vực ở phường Cẩm Lệ, Sơn Trà.

"Chung cư mỗi ngày một giá, lại còn ít hàng nên tôi tìm suốt mấy tháng nay vẫn chưa mua được. Hiện trong tầm giá khoảng 2 tỷ thật sự khó kiếm", anh Xuân Hoàng 35 tuổi nói.

Khu chung cư Phong Bắc (phường Cẩm Lệ) được rất nhiều người tìm mua kể từ sau khi Đà Nẵng sáp nhập. Ảnh: Thanh Hiền.

Chị Thanh Hương, sống tại khu chung cư Phong Bắc (phường Cẩm Lệ) cho hay mấy tháng nay người tới khu chung cư của chị hỏi mua rất nhiều. Đặc biệt là người dân từ Quảng Nam (cũ) chuyển ra Đà Nẵng sinh sống, làm việc.

"Cách đây tầm hai tháng, căn diện tích 52 m2 có giá khoảng 1,5 tỷ đồng , bây giờ đã rao bán trên 1,7 tỷ đồng . Còn căn 63 m2 đã trên dưới 2 tỷ đồng . Dù giá tăng ào ào nhưng ra căn nào người ta mua liền căn đó. Bạn bè nhờ tôi để ý để tìm mua nhưng không có", chị nói.

Theo tìm hiểu, khu chung cư này cách trung tâm hành chính thành phố khoảng 10 km, đi lại thuận tiện do men theo đường bờ sông. Hơn nữa, nằm giữa các tòa chung cư là công viên "khủng", thoáng mát. Khu dân cư xung quanh yên bình, văn minh nên được nhiều người chuộng mua. Các tòa CT01, CT02, CT03 nhiều thời điểm "cháy" hàng.

Chị N.X., một "cò" chung cư tại đây cho hay chị "quét" hàng từng ngày, thậm chí từng giờ nhưng rất khan hiếm. Có căn chỉ đăng buổi sáng đến trưa là đã có người tới đặt cọc. "Trước đây để bán được một căn chung cư rất khó, họ đi xem, thương lượng có khi cả tháng trời chưa chốt được. Nhưng bây giờ thì họ quyết rất nhanh, vì giá nhảy từng ngày, chần chừ thì mất cơ hội. Cũng có trường hợp nhận cọc rồi nhưng sẵn sàng bẻ cọc để bán giá cao hơn", chị kể.

Giữa các tòa chung cư là công viên rộng rãi, sạch sẽ nên thu hút những người có nhu cầu về chỗ ở.

Các chung cư ở phường Sơn Trà cũng tăng giá vù vù. Chị Minh Trang (chung cư 12T2) kể mấy tháng nay thường xuyên thấy "cò" dẫn khách vào các căn hộ. Hiện mức giá ở đây đã trên dưới 2 tỷ đồng . Theo chị, khu chung cư ở đây vừa gần biển, vừa gần trung tâm thành phố nên mức giá này cũng hợp lý trong bối cảnh bất động sản "bỏng tay" như hiện nay. Chị kể thêm, mới đầu năm, chị chưa từng nghĩ chung cư của mình có ngày neo ở mức giá 2 tỷ, vậy mà giờ người ta tìm để mua không có.

Trên các trang mạng xã hội, sàn giao dịch bất động sản, chung cư với mức giá trên dưới 2 tỷ đồng đang là từ khóa hot. Nguyễn Quang, một "cò" đất cho hay hiện nhu cầu chỗ ở lập tức của người dân đến Đà Nẵng làm việc rất lớn nên thời gian gần đây chung cư bán vèo vèo. Đa số khách hàng của Quang là người lao động, công chức, viên chức, tài chính không nhiều, chỉ mua được chung cư giá tầm trung, chung cư cũ.

Vợ chồng anh Xuân Hoàng (huyện Nông Sơn) chuyển xuống Đà Nẵng làm việc, với số tiền gom góp được, anh quyết tìm mua chung cư để cả nhà an cư. Cách đây khoảng hai tháng, anh tìm được một căn ở phường Cẩm Lệ, giá 1,5 tỷ đồng . Thấy số tiền quá lớn nên vợ chồng anh chần chừ đi xem những nơi khác. Tuy nhiên với tiêu chuẩn khoảng cách đến trung tâm hành chính tầm 10km, thoáng mát, văn minh thì nơi nào cũng tương đương mức giá đó, thậm chí cao hơn. "Vì lưỡng lự nên giá đã nhảy lên hàng trăm triệu đồng, vợ chồng tôi giờ quyết tâm mua vì sợ còn tăng nữa nhưng đến nay vẫn tìm chưa được. Có hôm tới giờ hẹn xem nhà thì chủ hủy ngang vì có mối chốt nhanh hơn, cao hơn", anh mệt mỏi.

Các chung cư ở phường Sơn Trà có giá trên dưới 2 tỷ đồng .

Theo ghi nhận, tại Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án chung cư thương mại, tuy nhiên mức giá quá "khủng", trên dưới 70 triệu đồng/m2. Người lao động, công chức, viên chức khó có thể xoay sở trong mức giá này.