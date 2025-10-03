Loạt dự án căn hộ đắt đỏ bậc nhất TP.HCM, nhà 50 m2 giá 1 triệu USD

Một trong những dự án đang được quan tâm ở khu đông TP.HCM (cũ) hiện nay là Eaton Park của Gamuda Land (Malaysia), nằm trên khu đất rộng 3,8 ha ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ đóng góp cho thị trường hơn 2.000 căn hộ cao cấp. Đáng chú ý, giai đoạn 3 của Eaton Park với giỏ hàng 400 căn đang được đồn đoán có giá không dưới 200 triệu đồng/m2.