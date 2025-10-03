Loạt dự án căn hộ đắt đỏ bậc nhất TP.HCM, nhà 50 m2 giá 1 triệu USD

|
Một trong những dự án đang được quan tâm ở khu đông TP.HCM (cũ) hiện nay là Eaton Park của Gamuda Land (Malaysia), nằm trên khu đất rộng 3,8 ha ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ đóng góp cho thị trường hơn 2.000 căn hộ cao cấp. Đáng chú ý, giai đoạn 3 của Eaton Park với giỏ hàng 400 căn đang được đồn đoán có giá không dưới 200 triệu đồng/m2.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào đầu tháng 10, 6 tòa tháp của dự án đang triển khai thi công khẩn trương. Đây được xem là một trong những dự án bất động sản quy mô lớn đang được thi công tại khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM hiện nay.
Trên các sàn giao dịch bất động sản, các căn hộ đã mở bán hiện được rao chuyển nhượng với giá khoảng 130-190 triệu đồng/m2, tùy vị trí và diện tích.
Trong đó, căn hộ 1 phòng ngủ có giá khoảng 6,5-7 tỷ đồng, còn căn 2 phòng ngủ hơn 70 m2 dao động 8-9,5 tỷ đồng, riêng các căn 3 phòng ngủ có thể lên đến 16-20 tỷ đồng.
Với mức giá này, Eaton Park được xem là dự án có giá cao cấp nhất trên đại lộ Mai Chí Thọ. Hiện, các dự án nằm trong bán kính 2 km như Lexington Residence, The Sun Avenue, D’Lusso... có giá chuyển nhượng phổ biến quanh vùng 60-100 triệu đồng/m2.
Cách đó không xa, dọc bờ sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh và khu vực trung tâm, cũng đang hình thành một "vành đai" bất động sản hạng sang với mức giá không dưới 100 triệu đồng/m2. Nổi bật trong số này là Empire City, The Metropole Thủ Thiêm, Vinhomes Golden River và mới nhất là Grand Marina Saigon, tạo nên một quần thể đô thị ven sông hiện đại.
Với định vị là dự án bất động sản hàng hiệu, Grand Marina Saigon của nhà phát triển Masterise Homes - tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) - được chào giá chuyển nhượng từ 280 đến 600 triệu đồng mỗi m2.
Tại tòa Lake, căn studio diện tích gần 53 m2 có giá khoảng 24-25,5 tỷ đồng; căn 1 phòng ngủ (51-65 m2) khoảng 29,5-31,5 tỷ đồng; căn 1 phòng ngủ cộng 1 (67-72 m2) khoảng 33,5-35 tỷ đồng và căn 2 phòng ngủ (89-117 m2) khoảng 50,5-52 tỷ đồng.
Các căn hộ Vinhomes Golden River ngay bên cạnh nhiều năm qua cũng duy trì mặt bằng giá cao, hiện được rao bán trên thị trường thứ cấp với giá khoảng 140-280 triệu đồng/m2.
Một căn hộ 2 phòng ngủ có giá 10-12 tỷ đồng, trong khi căn 4 phòng ngủ diện tích 160 m2 có giá khoảng 45 tỷ đồng.
The Metropole Thủ Thiêm của Sonkim Land nằm đối diện bên kia bờ sông Sài Gòn cũng thiết lập ngưỡng giá cao. Hiện, dự án đã phát triển nhiều block căn hộ, 2 tòa nhà văn phòng với nhiều tiêu chuẩn quốc tế mới.
Trên thị trường chuyển nhượng, giá những căn hộ tại đây hiện dao động 140-280 triệu đồng/m2. Thậm chí, những căn penthouse có giá lên đến 400-500 triệu đồng/m2.
Empire City cách đó không xa, cũng thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đang có giá chuyển nhượng dao động 105-221 triệu đồng/m2.
Theo quy hoạch dự kiến, nơi đây sẽ phát triển tổ hợp gồm khách sạn 5 sao, khu trung tâm thương mại cao cấp, văn phòng và đặc biệt là tòa tháp đa năng cao 88 tầng.
Trước sự xuất hiện của loạt dự án trên, The Marq ở trung tâm TP.HCM từng là biểu tượng của bất động sản cao cấp, ra mắt thị trường từ cuối năm 2018. Hiện tại, mức giá chuyển nhượng các căn hộ tại đây dao động 170-220 triệu đồng/m2.
Còn ở phía nam, The Aurora - dự án căn hộ cao cấp mới nhất do Phú Mỹ Hưng phát triển, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Hiện, các căn hộ tại đây đang được rao bán với giá 110-120 triệu đồng/m2. Riêng các căn shophouse đang được rao giá từ 200 triệu đồng/m2 trở lên.
Dự án tọa lạc trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, khu Nam Viên, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 cũ, cung ứng ra thị trường nguồn cung giới hạn chỉ 95 căn hộ.
