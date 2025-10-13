Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup lần đầu chạm mốc 200.000 đồng/cổ phiếu

  • Thứ hai, 13/10/2025 11:05 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tâm điểm giao dịch sáng nay thuộc về nhóm cổ phiếu "họ Vin" khi VIC bất ngờ bứt phá mạnh, vượt mốc 200.000 đồng/cổ phiếu và thiết lập đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết.

Tài sản của "ông chủ" Vingroup đã tiến sát mốc 19 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Sáng 13/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những phút giao dịch sôi động và đầy biến động khi VN-Index liên tục trồi sụt quanh mốc tham chiếu. Phe mua và phe bán giằng co mạnh khiến chỉ số dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau chuỗi phiên tăng nóng trước đó.

Tính đến 10h30, VN-Index đang giao dịch quanh mức 1.752,64 điểm, tăng 5,09 điểm (+0,3%); HNX-Index tăng 0,4% lên 274,73 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng mạnh 1,1%, đạt 112,82 điểm.

Điểm nổi bật nhất trong buổi sáng nay là đà tăng dữ dội của cổ phiếu VIC. Ngay từ đầu phiên, lực cầu chủ động xuất hiện mạnh mẽ, kéo giá cổ phiếu tăng hơn 5%, vượt ngưỡng 200.000 đồng/cổ phiếu, thậm chí có thời điểm chạm 205.000 đồng, cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết trên sàn HoSE. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, cổ phiếu VIC đạt đến vùng giá mang tính biểu tượng này.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu VIC đã tăng hơn 400%, trở thành một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường, cả về quy mô vốn hóa lẫn mức độ quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

co phieu vingroup 200.000 dong, ty phu viet nam anh 1

Thị giá VIC lần đầu chạm mốc 200.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh: TradingView.

Chỉ trong một giờ giao dịch đầu tiên, mã chứng khoán này đã ghi nhận hơn 2 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị 414 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua ròng hơn 72 tỷ đồng, dẫn đầu danh mục giao dịch mua ròng vào buổi sáng.

Đà tăng ấn tượng của VIC kéo theo vốn hóa của Vingroup mở rộng lên khoảng 780.000 tỷ đồng, tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Với quy mô này, Vingroup củng cố vững chắc ngôi vị doanh nghiệp lớn nhất sàn HoSE, đồng thời kéo toàn bộ nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt khởi sắc.

Các cổ phiếu VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail) cũng tăng tích cực sáng nay, góp phần đáng kể vào đà đi lên của chỉ số chung. Nếu tính gộp toàn bộ hệ sinh thái gồm Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl, tổng vốn hóa thị trường nhóm này hiện đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 57,5 tỷ USD, chiếm gần 20% tổng quy mô vốn hóa sàn HoSE.

Đáng chú ý, đà bứt phá của cổ phiếu VIC cũng phản ánh trực tiếp lên tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Theo dữ liệu mới nhất từ Forbes, tính đến sáng 13/10, tài sản ròng của ông Vượng đã đạt 18,9 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với đầu năm, đưa ông vươn lên vị trí thứ 125 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, từ vị trí 535 hồi tháng 1/2025.

Ngân hàng lớn nhất thế giới dự báo VN-Index sẽ đạt 2.200 điểm

JPMorgan mới đây đã nâng dự báo VN-Index tăng 20-30% so với hiện nay, đồng thời kỳ vọng thị trường sẽ đón dòng vốn thụ động 1,3 tỷ USD sau nâng hạng.

7 giờ trước

Hai 'bom tấn' nửa triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng

Với Vingroup và Vinhomes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ 2 trong 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên nửa triệu tỷ đồng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

7 giờ trước

Xuất hiện nhóm cổ đông lớn đặc biệt tại Vingroup

Không chỉ nắm giữ trực tiếp gần 400 triệu cổ phiếu VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn liên quan hơn 1,8 tỷ cổ phiếu thông qua hàng loạt pháp nhân trong hệ sinh thái Vingroup.

26:1564 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ phiếu vingroup 200.000 đồng tỷ phú việt nam Tiền mã hóa Vingroup chứng khoán phạm nhật vượng cổ phiếu vingroup

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Dot pha ha tang o TP.HCM hinh anh

Đột phá hạ tầng ở TP.HCM

1 giờ trước 16:12 13/10/2025

0

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành “siêu đô thị quốc tế", với 7 định hướng đột phá phát triển hạ tầng làm động lực giai đoạn mới.

Dien bien la tren thi truong dat nen hinh anh

Diễn biến lạ trên thị trường đất nền

2 giờ trước 15:49 13/10/2025

0

Thị trường đất nền Đà Nẵng quý III lập đỉnh với mức tăng giá 68%, theo sau là thị trường TP.HCM và vùng lân cận với nhu cầu tăng trở lại, trái ngược với nhu cầu giảm rõ rệt ở miền Bắc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý