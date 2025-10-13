Vingroup lần đầu chạm mốc 200.000 đồng/cổ phiếu

Tâm điểm giao dịch sáng nay thuộc về nhóm cổ phiếu "họ Vin" khi VIC bất ngờ bứt phá mạnh, vượt mốc 200.000 đồng/cổ phiếu và thiết lập đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết.

Tài sản của "ông chủ" Vingroup đã tiến sát mốc 19 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Sáng 13/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những phút giao dịch sôi động và đầy biến động khi VN-Index liên tục trồi sụt quanh mốc tham chiếu. Phe mua và phe bán giằng co mạnh khiến chỉ số dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau chuỗi phiên tăng nóng trước đó.

Tính đến 10h30, VN-Index đang giao dịch quanh mức 1.752,64 điểm, tăng 5,09 điểm (+0,3%); HNX-Index tăng 0,4% lên 274,73 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng mạnh 1,1%, đạt 112,82 điểm.

Điểm nổi bật nhất trong buổi sáng nay là đà tăng dữ dội của cổ phiếu VIC. Ngay từ đầu phiên, lực cầu chủ động xuất hiện mạnh mẽ, kéo giá cổ phiếu tăng hơn 5%, vượt ngưỡng 200.000 đồng/cổ phiếu, thậm chí có thời điểm chạm 205.000 đồng, cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết trên sàn HoSE. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, cổ phiếu VIC đạt đến vùng giá mang tính biểu tượng này.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu VIC đã tăng hơn 400%, trở thành một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường, cả về quy mô vốn hóa lẫn mức độ quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thị giá VIC lần đầu chạm mốc 200.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh: TradingView.

Chỉ trong một giờ giao dịch đầu tiên, mã chứng khoán này đã ghi nhận hơn 2 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị 414 tỷ đồng . Trong đó, khối ngoại mua ròng hơn 72 tỷ đồng , dẫn đầu danh mục giao dịch mua ròng vào buổi sáng.

Đà tăng ấn tượng của VIC kéo theo vốn hóa của Vingroup mở rộng lên khoảng 780.000 tỷ đồng , tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Với quy mô này, Vingroup củng cố vững chắc ngôi vị doanh nghiệp lớn nhất sàn HoSE, đồng thời kéo toàn bộ nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt khởi sắc.

Các cổ phiếu VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail) cũng tăng tích cực sáng nay, góp phần đáng kể vào đà đi lên của chỉ số chung. Nếu tính gộp toàn bộ hệ sinh thái gồm Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl, tổng vốn hóa thị trường nhóm này hiện đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng , tương đương khoảng 57,5 tỷ USD , chiếm gần 20% tổng quy mô vốn hóa sàn HoSE.

Đáng chú ý, đà bứt phá của cổ phiếu VIC cũng phản ánh trực tiếp lên tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Theo dữ liệu mới nhất từ Forbes, tính đến sáng 13/10, tài sản ròng của ông Vượng đã đạt 18,9 tỷ USD , tăng gấp 3 lần so với đầu năm, đưa ông vươn lên vị trí thứ 125 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, từ vị trí 535 hồi tháng 1/2025.