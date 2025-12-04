Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắp có khu đô thị hơn 100.000 tỷ tại Phú Thọ

  • Thứ năm, 4/12/2025 14:59 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ vừa được chấp thuận đầu tư với quy mô vốn hơn 100.000 tỷ đồng.

Phú Thọ sẽ có khu đô thị sinh thái gần 4 tỷ USD. Ảnh: TL.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ tại khu vực hồ Sáu Vó.

Dự án sẽ được triển khai đầu trên địa bàn phường Vĩnh Yên và 4 xã Bình Nguyên, Yên Lạc, Xuân Lãng, Nguyệt Đức. Khi hoàn thành, khu đô thị sẽ cung cấp khoảng 12.600 căn nhà liền kề, hơn 11.300 căn biệt thự và gần 14.400 căn chung cư.

Bên cạnh nhà ở, dự án còn có công trình thương mại dịch vụ phục vụ văn hóa, du lịch, thể thao, văn phòng, các công trình khác để bán, cho thuê, thuê mua với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Khu đô thị phức hợp sinh thái này được định hướng trở thành khu đô thị phức hợp hiện đại, thông minh gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, sự kiện quốc tế, thể thao, dịch vụ xung quanh hồ Sáu Vó.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 102.800 tỷ đồng (khoảng 3,9 tỷ USD), chưa gồm tiền sử dụng, cho thuê đất. Tiến độ triển khai trong 9 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư của dự án sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu.

Cùng khu vực này, cuối năm ngoái, Vinhomes cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trước sáp nhập) để đề xuất nghiên cứu, đầu tư dự án khu đô thị mới quy mô 2.500 ha. Ở khu vực lân cận , không ít chủ đầu tư cũng đã đầu tư các dự án lớn như Flamingo Đại Lải (chủ đầu tư Flamingo), DIC Nam Vĩnh Yên (chủ đầu tư DIC Corp), khu đô thị mới Đầm Cói (chủ đầu tư TMS)...

Từ 1/7, Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, lấy tên là Phú Thọ. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, đô thị và du lịch.

Thủy Tiên

Đọc tiếp

