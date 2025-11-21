Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hà Nội duyệt quy hoạch khu đô thị hơn 26 ha gần Vinhomes Cổ Loa

  • Thứ sáu, 21/11/2025 11:18 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Khu đô thị mới G19 vừa được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích khoảng 26 ha, cung cấp đa dạng các sản phẩm từ liền kề, biệt thự đến chung cư.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500, thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc (huyện Đông Anh cũ). Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch rộng khoảng 26 ha, giáp đường Quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa) và thôn Đoài, thôn Đông.

Dự án được quy hoạch hơn 4,8 ha đất ở để phát triển nhà liền kề, biệt thự, chung cư. Một số hạng mục khác gồm khu thương mại dịch vụ hơn 5.700 m2, trường mầm non rộng gần 6.400 m2, nhà văn hóa hơn 1.000 m2 cùng cây xanh, bãi đỗ xe, hồ nước...

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó, Khu đô thị mới G19 có tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 244 tỷ đồng. Dự án hoạt động 50 năm với tiến độ thực hiện đến 2029.

UBND TP Hà Nội giao UBND xã Thiên Lộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500 được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện; đồng thời, hướng dẫn và kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Thương mại Trung Yên chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo đồng bộ về pháp lý, chất lượng, số liệu với hệ thống bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý dự án.

Cuối năm ngoái, Công ty Đầu tư và Thương mại Trung Yên là nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện khu đô thị mới G19. Doanh nghiệp được thành lập năm 2010, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Công ty hiện là chủ đầu tư một số dự án bất động sản như chung cư Trung Yên Smile Building, Khu phố An Sinh 106 Hoàng Quốc Việt.

Trong gần 2 năm qua, khu vực Đông Anh là nơi có thị trường bất động sản sôi động hàng đầu Hà Nội. Nhiều dự án nhà ở mới đang triển khai cũng như được đề xuất đầu tư, điển hình là dự án Thành phố thông minh với vốn đầu tư 4,2 tỷ USD hay dự án Vinhomes Cổ Loa hơn 1,6 tỷ USD.

Chủ đầu tư nhà ở xã hội dựng nhà bạt cho dân xếp hàng nộp hồ sơ

Nhiều người dân thức thâu đêm xếp hàng chờ lấy số nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (Hà Nội), chủ đầu tư phải dựng nhà bạt để người dân không bị mưa nắng.

13:25 25/10/2025

Đại gia bất động sản nào đang 'ôm' đất Đông Anh?

Bên cạnh những doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại Đông Anh (Hà Nội) như Vingroup, Sun Group, BRG, nhiều bên cũng đang ấp ủ kế hoạch tiến vào thị trường này như MIK, Vietracimex...

06:00 26/9/2024

Hà Nội tiếp tục tìm nhà đầu tư khu đô thị hơn 2.400 tỷ đồng ở Đông Anh

Dự án Khu đô thị mới G19 ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội được gia hạn đăng ký đầu tư đến ngày 3/10 vì hết hạn cũ chỉ có 1 đơn vị đáp ứng điều kiện.

12:23 16/9/2024

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

bđs đông anh thương mại trung yên dự án g19 Hà Nội Vinhomes g19 khu đô thị g19 xã Thiên Lộc

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý