Hà Nội duyệt quy hoạch khu đô thị hơn 26 ha gần Vinhomes Cổ Loa

Khu đô thị mới G19 vừa được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích khoảng 26 ha, cung cấp đa dạng các sản phẩm từ liền kề, biệt thự đến chung cư.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500, thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc (huyện Đông Anh cũ). Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch rộng khoảng 26 ha, giáp đường Quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa) và thôn Đoài, thôn Đông.

Dự án được quy hoạch hơn 4,8 ha đất ở để phát triển nhà liền kề, biệt thự, chung cư. Một số hạng mục khác gồm khu thương mại dịch vụ hơn 5.700 m2, trường mầm non rộng gần 6.400 m2, nhà văn hóa hơn 1.000 m2 cùng cây xanh, bãi đỗ xe, hồ nước...

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó, Khu đô thị mới G19 có tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng , chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 244 tỷ đồng . Dự án hoạt động 50 năm với tiến độ thực hiện đến 2029.

UBND TP Hà Nội giao UBND xã Thiên Lộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500 được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện; đồng thời, hướng dẫn và kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Thương mại Trung Yên chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo đồng bộ về pháp lý, chất lượng, số liệu với hệ thống bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý dự án.

Cuối năm ngoái, Công ty Đầu tư và Thương mại Trung Yên là nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện khu đô thị mới G19. Doanh nghiệp được thành lập năm 2010, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Công ty hiện là chủ đầu tư một số dự án bất động sản như chung cư Trung Yên Smile Building, Khu phố An Sinh 106 Hoàng Quốc Việt.

Trong gần 2 năm qua, khu vực Đông Anh là nơi có thị trường bất động sản sôi động hàng đầu Hà Nội. Nhiều dự án nhà ở mới đang triển khai cũng như được đề xuất đầu tư, điển hình là dự án Thành phố thông minh với vốn đầu tư 4,2 tỷ USD hay dự án Vinhomes Cổ Loa hơn 1,6 tỷ USD .