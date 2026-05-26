20 năm nữa, thu nhập bình quân người TP.HCM sẽ đạt 75.000 USD

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đặt ra hàng loạt mục tiêu kinh tế - xã hội tham vọng cho TP.HCM, trong đó có thu nhập bình quân đầu người đạt 75.000 USD/năm.

TP.HCM được giao nhiệm vụ trở thành trung tâm kinh tế của châu Á vào năm 2045. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới đã đặt ra một loạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng cho thành phố có nền kinh tế lớn nhất cả nước trong giai đoạn tới.

Trong đó, Nghị quyết xác định TP.HCM là đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước; đồng thời được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực và châu Á trong các giai đoạn tiếp theo.

Đến năm 2030

Theo Nghị quyết, TP.HCM được giao duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu khoảng 10%/năm, liên tục trong cả giai đoạn 2026-2045.

Đến năm 2030, thành phố phải trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý nhất là thu nhập bình quân đầu người của thành phố phải đạt tối thiểu 14.000 USD , tức tăng hơn gấp rưỡi so với hiện tại (năm 2025 gần 9.000 USD ).

Bộ Chính trị đồng thời đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP của TP.HCM vào năm 2030.

Về hạ tầng, Nghị quyết yêu cầu thành phố hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị; cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

CHỈ TIÊU THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI TẠI TP.HCM Nguồn: Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Nhãn 2025 2030 2035 2045 2075 Thu nhập bình quân USD/người 9000 14000 25000 75000 100000

TP.HCM cũng được giao nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên khoảng 0,9; nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức.

Các lĩnh vực được ưu tiên phát triển gồm trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế dữ liệu.

Đến năm 2045

Ở giai đoạn tiếp theo, đến năm 2035, GRDP bình quân đầu người của thành phố phải đạt tối thiểu 25.000 USD ; kinh tế số chiếm khoảng 60%; tiếp tục duy trì chỉ số phát triển con người HDI tối thiểu đạt 0,9.

Đến năm 2045, TP.HCM được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người được đặt mục tiêu đạt tối thiểu 75.000 USD .

Nghị quyết cũng yêu cầu TP.HCM hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại; phát triển hạ tầng số và xây dựng đô thị thông minh dựa trên dữ liệu. Thành phố đồng thời phải đạt phát thải ròng bằng 0 theo định hướng phát triển xanh và bền vững.

Kinh tế tư nhân được xác định là "động lực quan trọng nhất" trong sự phát triển dài hạn của TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới, xác định đây là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế.

Theo Nghị quyết, TP.HCM cần thúc đẩy phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân trong nước, hình thành các doanh nghiệp lớn có khả năng cạnh tranh quốc tế; đồng thời thu hút các tập đoàn đa quốc gia, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Một nội dung đáng chú ý khác là định hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và trao cơ chế vượt trội cho TP.HCM để thành phố chủ động hơn trong huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng và phát triển các mô hình mới.

Đến năm 2075

Trong giai đoạn tiếp theo 2046-2075, tăng trưởng kinh tế thành phố được đặt ra ở mức tối thiểu 6%/năm, để đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD .

Cùng thời điểm này, TP.HCM sẽ trở thành đô thị toàn cầu, phát triển xanh, thông minh và có chất lượng sống cao, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Nghị quyết yêu cầu thành phố phát triển hiện đại nhưng vẫn giữ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; đồng thời là hạt nhân liên kết vùng Đông Nam Bộ và kết nối quốc tế.

Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu mối giao thương quan trọng của khu vực.