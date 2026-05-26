Thông tin về hướng sửa Luật Đất đai

Việc sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sửa đổi Luật Đất đai phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và giải quyết hiệu quả những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn.

Sáng 26/5,Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" và định hướng sửa đổi Luật đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy về nội dung sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai; dự kiến tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến Đảng ủy các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành để hoàn thiện các đề án liên quan.

Bộ NN&MT cũng đã đề xuất bổ sung dự án "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai" vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội; thành lập tổ soạn thảo dự án; có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sửa đổi Luật Đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, được Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Trong đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra nhiều quan điểm, mục tiêu và giải pháp cụ thể cho giai đoạn tới, còn Luật Đất đai liên quan trực tiếp đến kinh tế, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tác động tới mọi đối tượng trong xã hội và là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với phát triển đất nước.

Vì vậy, Phó thủ tướng nhấn mạnh việc sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sửa đổi Luật Đất đai lần này phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và giải quyết hiệu quả những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn.

Về nội dung sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Phó thủ tướng yêu cầu đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; xác định rõ các nội dung cần kế thừa, sửa đổi hoặc bổ sung để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo.

Đối với việc sửa đổi Luật Đất đai, phải bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; thời gian giải quyết thủ tục phải được rút ngắn, theo hướng nhanh hơn, gọn hơn và hiệu quả hơn.

Phó thủ tướng cũng lưu ý, tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai - tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý.

Đối với quy trình sửa đổi Luật Đất đai, Bộ NN&MT cần sớm hoàn thiện dự thảo, chuẩn bị đồng bộ các nghị định, thông tư hướng dẫn để khi luật có hiệu lực có thể triển khai ngay.