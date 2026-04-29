Vingroup khởi công khu đô thị hơn 2 tỷ USD ở TP.HCM

  • Thứ tư, 29/4/2026 11:29 (GMT+7)
Trải rộng trên diện tích 880 ha và tổng vốn đầu tư gần 2,3 tỷ USD, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế (xã Xuân Thới Sơn) có quy mô lớn nhất khu tây bắc TP.HCM đến thời điểm này.

Lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế được tổ chức sáng nay (29/4). Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng nay (29/4), Vingroup đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM. Đây đồng thời là một điểm cầu của lễ khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Với tổng vốn 59.000 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD), Khu đô thị Đại học Quốc tế là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu tây bắc TP.HCM hiện nay.

Toàn cảnh khu đất dự án trước khi khởi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vingroup cam kết thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết dự án được phát triển trên diện tích gần 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn, ngay khu vực trung tâm vùng tăng trưởng phía tây bắc TP.HCM.

Dự án sở hữu lợi thế giao thông hiếm có khi kết nối trực tiếp với Quốc lộ 22 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (dự kiến hoàn thành năm 2027). Trong tương lai gần, khu vực sẽ còn thuận lợi hơn khi các tuyến metro số 2 và số 3 đi vào hoạt động.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ông Hiệp, Vingroup định hướng xây dựng nơi đây trở thành "thành phố công viên tri thức hàng đầu châu Á", góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, toàn bộ không gian đô thị được quy hoạch dựa trên tiêu chí "xanh trong quy mô - xanh trong kết nối, xanh trong trải nghiệm", với điểm nhấn là hệ thống 100 công viên len lỏi khắp các khu nhà ở và trường học.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; cùng các lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Xác định giáo dục là hạt nhân của dự án, Vingroup dành hơn 150 ha để phát triển hệ thống giáo dục tiên tiến, chất lượng cao, hình thành hệ sinh thái học thuật và sáng tạo. Bên cạnh đó còn có hệ thống bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, tổ hợp sân golf 36 hố, chuỗi tiện ích vui chơi giải trí - ẩm thực...

Dự án hướng tới thu hút cộng đồng cư dân tinh hoa, các doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức giáo dục hàng đầu. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển dài hạn của TP.HCM, đặc biệt là trong việc thúc đẩy kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng không gian phát triển về phía tây bắc.

"Trong giai đoạn triển khai dự án, Vingroup cam kết sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định về môi trường, an toàn lao động", ông Hiệp khẳng định.

Cụ thể hóa định hướng phát triển công nghệ và tri thức của TP.HCM

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá Khu đô thị Đại học Quốc tế là một trong những dự án quy mô lớn nhằm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống người dân vùng tây bắc TP.HCM, đồng thời mở ra không gian phát triển mới và nâng cao vị thế của TP.HCM trong khu vực và quốc tế.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ông, TP.HCM hiện xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới. Mục tiêu năm 2026, thành phố phấn đấu đưa quy mô kinh tế số đạt khoảng 30% và tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt khoảng 18%.

Do đó, khu đô thị này không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là quyết định chiến lược để cụ thể hóa hướng phát triển công nghệ và tri thức của thành phố.

Các đại biểu chính thức bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó chủ tịch Trần Văn Bảy khẳng định thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo dự án triển khai liên tục và đúng pháp luật.

Song song đó, ông đề nghị Vingroup huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học để đảm bảo tiến độ và chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Ông tin tưởng rằng dự án sẽ trở thành biểu tượng mới của khu đô thị tri thức và công nghệ, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Vị trí dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Lan Anh - Quỳnh Danh

Vingroup TP.HCM Vingroup khu đô thị đại học Trần Văn Bảy Xuân Thới Sơn Lê Khắc Hiệp

