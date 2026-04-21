'Bắt buộc' khai thác thương mại sân bay Long Thành trong năm 2026

  • Thứ ba, 21/4/2026 18:40 (GMT+7)
Chính phủ yêu cầu lập các tổ công tác xử lý vướng mắc về thanh toán và vật liệu dự án sân bay Long Thành trước 22/4, nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa sân bay này vào khai thác trong năm 2026.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa có kết luận về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1), nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026 là “nhiệm vụ bắt buộc”.

Trong bối cảnh dự án vẫn đối mặt hàng loạt khó khăn, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương lập tổ công tác để tháo gỡ điểm nghẽn, đặc biệt là trong thanh toán và nguồn cung vật liệu, trước ngày 22/4.

Bộ Tài chính được giao thành lập tổ công tác hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan đến thanh toán, hoàn thành trước ngày 22/4. Đây được xem là một trong những nút thắt lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ thi công khi nhiều khối lượng công việc đã hoàn thành nhưng chưa được thanh toán dứt điểm.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng phải khẩn trương lập tổ công tác phối hợp với tỉnh Đồng Nai để xử lý các vấn đề về nguồn cung và giá nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng - yếu tố đang chịu áp lực tăng giá mạnh trong thời gian qua.

Động thái này cho thấy Chính phủ đang chuyển sang cách tiếp cận “điểm huyệt” các nút thắt quan trọng, thay vì xử lý dàn trải. Việc đồng thời lập hai tổ công tác chuyên trách về tài chính và vật liệu được kỳ vọng giúp giải phóng nguồn lực cho các nhà thầu, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công trong giai đoạn nước rút.

Bên cạnh đó, Bộ Công an được yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xử lý các sai phạm nếu có, nhưng vẫn phải đảm bảo không làm gián đoạn tiến độ dự án. Các phần việc không liên quan sai phạm cần được tạo điều kiện để tiếp tục triển khai và thanh toán bình thường.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng. Doanh nghiệp này phải rà soát từng gói thầu, làm việc trực tiếp với từng nhà thầu để xác định rõ khối lượng còn lại, khả năng huy động nguồn lực và các vướng mắc cụ thể.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Nai được yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông kết nối, cũng như đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, vật liệu. Các công trình hạ tầng kết nối phải hoàn thành đồng bộ với sân bay để tránh tình trạng xây xong mà chưa khai thác được.

Diệu Thanh

Long Thành ACV sân bay vướng mắc khai thác

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Sân bay Long Thành đang thiếu 5.500 lao động

    Dự án sân bay Long Thành đang thiếu hơn 5.500 lao động so với nhu cầu, trong khi giá nhiên liệu và vật liệu tăng mạnh làm dấy lên nguy cơ chậm tiến độ ở giai đoạn nước rút.

    Vingroup lại vượt đỉnh

    Cổ phiếu Vingroup thu hẹp đà tăng về cuối phiên nhưng vẫn đóng cửa trong sắc xanh, qua đó thiết lập đỉnh giá đóng cửa mới ở 193.700 đồng/cổ phiếu.

