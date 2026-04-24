PVOIL lấn sân nhiên liệu hàng không, nhắm Long Thành làm bàn đạp

PVOIL đang từng bước gia nhập thị trường nhiên liệu hàng không, đồng thời đặt mục tiêu hiện diện tại sân bay Long Thành.

Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng của mảng xăng dầu truyền thống dần thu hẹp, Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (UPCoM: OIL) đang tìm kiếm động lực mới từ lĩnh vực nhiên liệu hàng không.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hôm nay 24/4, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã hé lộ kế hoạch tham gia thị trường này, với Long Thành được xem là điểm đến chiến lược trong dài hạn.

Gia nhập thị trường nhiên liệu hàng không

Theo lãnh đạo PVOIL, doanh nghiệp đã được cấp phép nhập khẩu nhiên liệu bay Jet A1, qua đó chính thức có “tấm vé” tham gia thị trường vốn trước nay chủ yếu do một số doanh nghiệp lớn nắm giữ.

Để hiện thực hóa kế hoạch, PVOIL đang từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từ đầu tư phương tiện tra nạp, hệ thống hạ tầng tại sân bay đến đào tạo nguồn nhân lực chuyên biệt.

Do đặc thù kỹ thuật và yêu cầu an toàn nghiêm ngặt của ngành hàng không, việc tham gia thị trường này đòi hỏi quá trình chuẩn bị dài hơi và tiêu chuẩn cao hơn so với kinh doanh xăng dầu truyền thống.

Theo dự kiến, PVOIL sẽ hoàn tất các điều kiện về trang thiết bị để xin cấp phép khai thác tại các sân bay trong khoảng cuối quý II, đầu quý III năm nay. Nếu diễn biến thuận lợi theo đúng lộ trình, thương hiệu PV Aviation Energy sẽ chính thức ghi nhận những đồng doanh thu đầu tiên từ mảng kinh doanh nhiên liệu Jet A1 vào cuối năm nay, đánh dấu sự hiện diện của PVOIL trong phân khúc thị trường đầy tiềm năng này.

Động thái này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của PVOIL trong chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, khi thị trường nhiên liệu hàng không được đánh giá có dư địa tăng trưởng tốt cùng biên lợi nhuận ổn định hơn trong dài hạn, nhờ nhu cầu vận tải hàng không tiếp tục gia tăng.

Đã “đặt chỗ” từ sớm tại Long Thành

Liên quan đến thông tin được cho là đã được lựa chọn cung cấp nhiên liệu cho sân bay Long Thành, lãnh đạo PVOIL khẳng định đây là thông tin chưa chính xác. Doanh nghiệp hiện mới chỉ là một trong các bên quan tâm và tham gia nghiên cứu dự án hạ tầng cung cấp nhiên liệu tại đây.

Theo quy hoạch, sân bay Long Thành sẽ sử dụng hệ thống đường ống để cấp nhiên liệu trực tiếp cho tàu bay, thay vì vận chuyển bằng xe bồn như tại nhiều sân bay hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tham gia đầu tư hệ thống kho và đường ống dẫn nhiên liệu sẽ nắm giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, đồng thời có thể hưởng lợi từ phí vận chuyển.

PVOIL cho biết đang xem xét phương án đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu dài khoảng 22 km từ kho đầu nguồn đến sân bay. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ do cơ quan chức năng quyết định, và hiện chưa có doanh nghiệp nào được chỉ định chính thức.

Dù chưa có vị thế cụ thể tại Long Thành, việc chủ động tham gia từ sớm cho thấy tham vọng của PVOIL trong việc chiếm lĩnh thị trường nhiên liệu hàng không, đặc biệt tại các đầu mối hạ tầng lớn trong tương lai.

Chiến lược lấn sân sang nhiên liệu hàng không nằm trong bức tranh rộng hơn của PVOIL nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh thị trường xăng dầu chịu áp lực về biên lợi nhuận và cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp đặt mục tiêu đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đồng thời đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng.

Năm 2026, PVOIL đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế khoảng 656 tỷ đồng , tăng hơn 30% so với thực hiện trước đó. Doanh nghiệp cũng dự kiến dành nguồn lực đáng kể cho các dự án đầu tư, bao gồm hạ tầng logistics và các lĩnh vực kinh doanh mới.