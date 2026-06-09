Bố trí nguồn lực cho sân bay Long Thành, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí nguồn lực cho dự án sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án trọng điểm của Đồng Nai.

Năm sau, ACV dự kiến chuyển 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND TP Đồng Nai và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đồng Nai, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, xử lý kiến nghị về bố trí nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành, kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Đồng Nai; có văn bản trả lời địa phương trước ngày 10/6.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, xử lý kiến nghị về rà soát, điều chỉnh hợp lý các khu vực bô xít để vừa tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả trong từng giai đoạn, vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, môi trường, quốc phòng - an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia; có văn bản trả lời địa phương trước ngày 10/6.

Về kiến nghị quản lý phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới thành phố Đồng Nai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn số 5251/VPCP-NN ngày 5/6 của Văn phòng Chính phủ.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 15/6, đồng thời gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.